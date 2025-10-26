Proibição às unhas em gel passou a valer em 1º de setembro

A partir de 1º de setembro de 2025, entrou em vigor na União Europeia uma das mais rigorosas medidas já aplicadas à indústria de cosméticos: a proibição de substâncias químicas presentes em produtos para unhas em gel.

VEJA MAIS:

A decisão, tomada pela Comissão Europeia após meses de análises e relatórios técnicos, visa eliminar do mercado compostos considerados nocivos à saúde reprodutiva, como o Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e o Dimethyltolylamine (DMTA), ambos classificados como CMR categoria 1B — ou seja, potencialmente cancerígenos, mutagênicos e tóxicos para a fertilidade e o desenvolvimento fetal.