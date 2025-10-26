Proibição às unhas em gel passou a valer em 1º de setembro

A partir de 1º de setembro de 2025, entrou em vigor na União Europeia uma das mais rigorosas medidas já aplicadas à indústria de cosméticos: a proibição de substâncias químicas presentes em produtos para unhas em gel.
A decisão, tomada pela Comissão Europeia após meses de análises e relatórios técnicos, visa eliminar do mercado compostos considerados nocivos à saúde reprodutiva, como o Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e o Dimethyltolylamine (DMTA), ambos classificados como CMR categoria 1B — ou seja, potencialmente cancerígenos, mutagênicos e tóxicos para a fertilidade e o desenvolvimento fetal.
Esses ingredientes são amplamente utilizados na formulação de esmaltes e produtos que dependem de secagem por luz UV ou LED, comuns em procedimentos de unhas em gel e acrílicas.
Com a nova regulamentação, fabricantes, salões e consumidores terão de se adaptar rapidamente, buscando opções mais seguras e alinhadas às exigências ambientais e sanitárias europeias.
Setor cosmético em adaptação
A decisão reforça uma tendência global de revisão dos padrões de segurança na indústria da beleza. Grandes marcas já iniciaram um processo de reformulação de suas linhas, substituindo os compostos proibidos por alternativas que não comprometam a saúde dos usuários.
Fabricantes de equipamentos também estão atualizando suas tecnologias para garantir compatibilidade com as novas fórmulas, especialmente as lâmpadas de secagem que antes dependiam das propriedades químicas do TPO e do DMTA.
Empresas como OPI e CND estão entre as pioneiras nessa transição, investindo em pesquisa e inovação para manter o desempenho dos produtos sem abrir mão da segurança.
O movimento também estimula uma mudança de mentalidade no setor, com foco em transparência e sustentabilidade.
Beleza com segurança
A restrição europeia surge em meio a um crescente debate sobre os efeitos a longo prazo de substâncias químicas usadas em cosméticos.
A preocupação com riscos à fertilidade e ao desenvolvimento fetal motivou a revisão das normas, levando a União Europeia a agir de forma preventiva.
O objetivo é garantir que o cuidado estético não comprometa a saúde, nem de consumidores, nem de profissionais que lidam diariamente com esses produtos.
Salões de beleza estão sendo orientados a adotar medidas como:
- Investir em produtos livres de substâncias tóxicas.
- Atualizar equipamentos de cura e secagem.
- Acompanhar inovações e lançamentos certificados.
- Aderir a tendências que conciliem estilo e segurança.
Tendência: o retorno do “Nude Look”
Coincidindo com as mudanças regulatórias, o verão europeu de 2025 marca a ascensão do “Nude Look” — um estilo minimalista e elegante que aposta em tons neutros e naturais. Celebridades como Chiara Ferragni e Giulia De Lellis já adotaram o visual, reforçando a ideia de que a beleza simples e segura é a nova definição de sofisticação.
Essa tendência não apenas segue o novo cenário regulatório, mas também simboliza uma transição estética: a valorização do natural em detrimento do artificial, em harmonia com as demandas por produtos menos agressivos.
Um passo à frente da segurança global
Embora a Europa tenha avançado na restrição de compostos como o TPO e o DMTA, outros mercados — incluindo o Brasil — ainda permitem seu uso em cosméticos, revelando diferenças significativas nas políticas de segurança química.
Essa disparidade reforça a importância de um alinhamento internacional que garanta o mesmo nível de proteção aos consumidores em todo o mundo.
Para os especialistas, a decisão europeia representa um marco: mais do que uma mudança regulatória, é um chamado para uma nova era na indústria da beleza — uma era em que a saúde e a estética caminham juntas, com responsabilidade e consciência.