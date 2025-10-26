Novo vírus se espalha pelo WhatsApp e rouba senhas

De acordo com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, o golpe começa com um simples arquivo enviado por um contato conhecido — o que faz muita gente cair sem desconfiar. O nome do arquivo parece inofensivo, algo como “ORCAMENTO.zip” ou “COMPROVANTE.zip”, mas basta abrir o conteúdo para o computador ser tomado por um programa espião.

Um novo golpe digital vem tirando o sono dos brasileiros e lotando os alertas das autoridades. O chamado “vírus do orçamento” está se espalhando feito "fogo em palha seca" pelo WhatsApp, especialmente na versão Web, e já fez vítimas em vários estados.

Assim que o vírus entra em ação, ele rouba senhas, dados bancários e até históricos de navegação. O pior: ele se espalha sozinho, usando o WhatsApp Web da própria vítima para mandar o mesmo arquivo a todos os contatos. Ou seja, o golpe vira uma corrente quase impossível de parar.

Especialistas em segurança dizem que um dos primeiros sinais de contaminação é o envio automático de mensagens pelo WhatsApp, sem que o dono perceba. O computador também pode ficar lento, travar e começar a exibir alertas falsos pedindo senha ou atualização.

A empresa de cibersegurança Kaspersky identificou o vírus como “Maverick” e afirma que o Brasil é o principal alvo dos criminosos. As quadrilhas digitais aproveitam horários de maior movimento na internet para atacar em massa — o que mostra o nível de organização dos golpistas.