FORA DO MERCADO

'Após denúncias'; ANVISA proíbe venda de chá bastante consumido

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Freepik
Após decisão do órgão regulador o lote específico fica proibido de ser fabricado, comercializado, distribuído, divulgado e consumido
Após decisão do órgão regulador o lote específico fica proibido de ser fabricado, comercializado, distribuído, divulgado e consumido

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta quinta-feira (23) duas determinações que afetam a comercialização de produtos no mercado nacional: a apreensão de um lote falsificado de chá pronto para consumo e o recolhimento de suplementos alimentares com substância não aprovada.

VEJA MAIS:

Apreensão de Chá Falso

A Anvisa ordenou a apreensão do lote 2306 do produto Chá Pronto Para Consumo Multi Extrato. A medida se deu após denúncia de falsificação. A empresa fabricante original, A&CL Indústria e Comércio de Produtos Naturais, confirmou que não produziu o lote em questão.

O produto irregular contém o número de registro ES000233-0.000043 do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o qual foi cancelado. Com a determinação, o lote específico fica proibido de ser fabricado, comercializado, distribuído, divulgado e consumido.

Recolhimento de Suplementos

Em outra decisão, a Agência determinou o recolhimento de todos os lotes dos suplementos Zeólita Clinoptilolita Standard e Zeólita Clinoptilolita Premium, comercializados pela empresa Zeoclin Ltda.

A proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo foi motivada pela inclusão de um ingrediente que não teve a segurança de uso e eficácia comprovada pela Anvisa. Além disso, a propaganda dos produtos associava o consumo a propriedades terapêuticas, como a captura de toxinas, o que não é permitido para alimentos e suplementos

