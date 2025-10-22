'Composição desconhecida'; ANVISA proíbe estimulante sexual

A decisão da Anvisa baseou-se na origem e composição desconhecidas do produto. Além disso, a agência reguladora identificou que a publicidade da marca veicula alegações terapêuticas não permitidas para a categoria de alimentos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impôs restrições à comercialização e ao uso de um produto identificado como estimulante natural. Na última segunda-feira, 20 de outubro, a agência determinou a proibição da venda e o recolhimento do item "Tesão de Vaca Original", que é apresentado em gotas.

A propaganda do produto, segundo a Anvisa, fazia as seguintes afirmações: "Efeito energético, natural, que não faz mal à saúde, afrodisíaco, melhora a vida sexual e retarda o envelhecimento, com altos níveis de antioxidantes, mantém o cérebro jovem, pele radiante e reduz o risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer".

Em decorrência das irregularidades, a agência proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso do produto em todo o território nacional.

Até o momento, a marca responsável pelo produto não se manifestou sobre a determinação da Anvisa.