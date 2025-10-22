ANVISA proíbe sabonete muito usado no Brasil; Veja qual

Segundo a agência, a ação se apoia nas Leis nº 6.360 e nº 6.437, ambas de 1976, que regulamentam a exigência de registro e as sanções administrativas aplicáveis a produtos irregulares. A falta de registro impede a realização das avaliações técnicas necessárias para verificar a composição, a qualidade e a segurança do cosmético, o que pode representar risco à saúde do consumidor.

A Anvisa determinou a proibição imediata da fabricação, distribuição, propaganda, comercialização e uso do Sabonete Líquido Pérolas do Campo, marca Bloom Perfumaria, fabricado pela Dell Cosméticos LTDA EPP. A medida, publicada no portal da agência e em vigor desde setembro de 2025, tem como fundamento a constatação de que o produto estava sendo comercializado sem registro sanitário — exigência legal para cosméticos colocados no mercado brasileiro.

A Dell Cosméticos não se pronunciou até o momento sobre a suspensão. A Anvisa orienta que consumidores que tenham o produto em casa interrompam o uso até que haja esclarecimentos oficiais e consultem canais de informação da agência para acompanhar eventuais novas determinações ou medidas de recall.

A decisão da Anvisa impede não só a venda nas prateleiras e lojas online, mas também ações de promoção do sabonete e qualquer operação de distribuição enquanto a irregularidade não for sanada. Em casos semelhantes, a agência costuma exigir a regularização documental, a comprovação de segurança por meio de análises técnicas e, quando necessário, aplicar medidas administrativas e multas previstas na legislação sanitária.

A Anvisa reforça que denúncias sobre comercialização de produtos sem registro podem ser feitas pela população — inclusive de forma anônima — por meio da ouvidoria da agência: 0800 642 9782 ou ouvidoria@anvisa.gov.br. Informações e publicações oficiais referentes à proibição foram disponibilizadas no portal institucional da agência.