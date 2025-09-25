'Fragmentos de vidro'; ANVISA proíbe venda de marca de café

A Anvisa proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso, em todo o país, dos cafés torrado e moído extraforte e tradicional da marca Câmara. Todos os lotes foram alvo da determinação.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou na última terça-feira (23), a suspensão e apreensão de lotes de três produtos, citando irregularidades de fabricação e problemas de segurança. As medidas afetam uma marca de café, uma linha de suplementos alimentares e um produto específico de whey protein.

A decisão foi motivada pela confirmação, pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro, de que as empresas mencionadas na embalagem não possuíam registro regular. Adicionalmente, uma análise do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ) detectou fragmentos semelhantes a vidro em uma amostra de lote do produto. O café também teve sua origem classificada como desconhecida.

Suspensão da Axis Nutrition

Na mesma data, a agência reguladora determinou a suspensão total da fabricação e venda de todos os alimentos e suplementos produzidos pela empresa Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

A ação se baseou em uma inspeção sanitária que identificou falhas graves nas boas práticas de fabricação. Entre as irregularidades listadas estão a ausência de um responsável técnico, problemas no controle de qualidade da água, e falta de rastreabilidade e de estudos de estabilidade dos produtos.

Proibição de Suplemento Whey Isomix Definition