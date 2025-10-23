ANVISA aprova novo remédio para insônia; saiba qual

A insônia é um distúrbio que pode afetar a saúde física, emocional e a produtividade. Muitas das opções disponíveis, como os benzodiazepínicos, podem gerar dependência e sonolência residual diária. Neste contexto, o medicamento oferece uma nova abordagem para o manejo do transtorno.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a comercialização do lemborexante no Brasil, marcando um desenvolvimento no tratamento da insônia. O novo medicamento se apresenta como uma alternativa terapêutica para milhões de brasileiros afetados pela condição, com estudos indicando menor potencial de dependência e redução de efeitos adversos em comparação com tratamentos tradicionais.

O lemborexante atua bloqueando os receptores de orexina, neurotransmissores cerebrais que regulam o ciclo de sono-vigília. Ao inibir a ação da orexina, o medicamento facilita o início e a manutenção do sono sem comprometer outros sistemas cerebrais relevantes, o que resulta na redução de efeitos colaterais comuns em outros fármacos para insônia.

O medicamento é indicado para adultos que enfrentam dificuldades persistentes para iniciar ou manter o sono. Um dos benefícios destacados é a ausência de "ressaca" no dia seguinte, minimizando o comprometimento das funções cognitivas, sintoma frequentemente relatado por usuários de terapias convencionais.

Menor risco de dependência

Especialistas enfatizam o perfil de segurança do lemborexante. O fármaco não atua diretamente sobre o sistema GABA, diferentemente dos benzodiazepínicos, o que implica menor risco de desenvolvimento de dependência ou tolerância ao longo do tratamento.