Estamos comendo plástico! Anvisa alerta para glitter em doces

Uma denúncia feita pelo influenciador Dario Centurione, criador da página Almanaque SOS, acendeu um alerta nacional sobre o uso de glitter em doces. Após a repercussão do vídeo publicado nas redes sociais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou que materiais como o polipropileno não são comestíveis e não devem ser aplicados em alimentos.
Vídeo expõe uso de plástico em confeitaria
No vídeo, Dario visita uma padaria e questiona a atendente sobre o tipo de glitter utilizado na decoração dos bolos e doces. Ao examinar o produto, ele mostra que o pó, vendido como “comestível”, é composto exclusivamente por polipropileno micronizado — um tipo de plástico. A publicação ultrapassou 500 mil visualizações no TikTok e atingiu mais de três milhões no Instagram, provocando forte reação do público e de especialistas em segurança alimentar.
Esclarecimento da Anvisa
Diante da polêmica, a Anvisa divulgou um comunicado oficial esclarecendo que plásticos como o PP micronizado não são substâncias alimentares e, portanto, não podem ser ingeridos. A agência destacou que o uso desses materiais é permitido apenas em elementos decorativos externos, como toppers e enfeites de bolo, que não entram em contato direto com o alimento.
Riscos e orientações ao consumidor
Especialistas lembram que a ingestão de microplásticos pode trazer riscos à saúde a longo prazo, afetando o sistema digestivo e o equilíbrio hormonal. Eles orientam consumidores e confeiteiros a verificar sempre a procedência e a rotulagem dos produtos, certificando-se de que sejam próprios para consumo.
Debate e fiscalização
Com a viralização do caso, o tema reacendeu o debate sobre a regulamentação e a fiscalização de itens usados na confeitaria artística. A Anvisa recomenda que casos suspeitos de irregularidade sejam denunciados por meio de seus canais oficiais ou junto às vigilâncias sanitárias locais.
