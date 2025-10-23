Estamos comendo plástico! Anvisa alerta para glitter em doces

Uma denúncia feita pelo influenciador Dario Centurione, criador da página Almanaque SOS, acendeu um alerta nacional sobre o uso de glitter em doces. Após a repercussão do vídeo publicado nas redes sociais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou que materiais como o polipropileno não são comestíveis e não devem ser aplicados em alimentos.

Vídeo expõe uso de plástico em confeitaria

No vídeo, Dario visita uma padaria e questiona a atendente sobre o tipo de glitter utilizado na decoração dos bolos e doces. Ao examinar o produto, ele mostra que o pó, vendido como “comestível”, é composto exclusivamente por polipropileno micronizado — um tipo de plástico. A publicação ultrapassou 500 mil visualizações no TikTok e atingiu mais de três milhões no Instagram, provocando forte reação do público e de especialistas em segurança alimentar.

Esclarecimento da Anvisa