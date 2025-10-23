Uso descontrolado de Rivotril liga alerta no país; veja os riscos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou a comercialização de 39 milhões de caixas do fármaco em 2024. Embora seu uso seja recomendado para o manejo de crises agudas de ansiedade ou insônia, a prática comum é a utilização prolongada, o que pode estabelecer dependência.

O clonazepam, o ansiolítico mais vendido no Brasil, integra a rotina de milhões de indivíduos, com prevalência entre a população idosa. Estimativas indicam que pelo menos 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos utilizam este medicamento no país.

Conhecido comercialmente como Rivotril, o clonazepam pertence à classe dos benzodiazepínicos. Estes medicamentos atuam potencializando o neurotransmissor GABA, que tem a função de reduzir a atividade cerebral.

Sua indicação oficial, conforme bula aprovada pela Anvisa, é para o tratamento de epilepsia, transtornos convulsivos, crises de pânico, ansiedade e distúrbios do sono. O efeito de sedação é rápido e pode perdurar por até 24 horas, devido à liberação lenta do princípio ativo. Contudo, a utilização diária e contínua como ansiolítico não é a prática recomendada, uma vez que o fármaco foi desenvolvido para tratamentos de curta duração ou em circunstâncias específicas, sob supervisão médica.

Uma pesquisa nacional, a PNAUM (Pesquisa sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos), divulgada em 2022, aponta que ao menos 2 milhões de idosos brasileiros consomem benzodiazepínicos. Desse total, 41,3% fazem uso específico de clonazepam.