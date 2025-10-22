Clínica de beleza clandestina é fechada e mulher acaba presa

De acordo com a polícia, a responsável pelo local é uma mulher de 42 anos, formada em medicina veterinária, mas sem habilitação para atuar na área da saúde humana. Mesmo assim, ela divulgava nas redes sociais procedimentos como botox, preenchimentos, bioestimuladores e fios de sustentação, atendendo dezenas de clientes por semana.

A Polícia Civil de Piracicaba fechou nesta terça-feira (21), uma clínica de estética clandestina que funcionava na Vila Boyes. A ação fez parte da Operação “Beleza em Risco”, que investiga práticas ilegais no setor da estética e venda de medicamentos controlados sem prescrição.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram diversos produtos sem registro da ANVISA, materiais de origem estrangeira e até agulhas identificadas com nomes de pessoas, o que pode indicar reutilização de instrumentos – uma prática que representa alto risco de contaminação.

A mulher também vendia e aplicava o medicamento Mounjaro (Tirzepatida), usado para controle de peso e diabetes, cuja comercialização é permitida apenas com receita médica e retenção da via. Ela contou à polícia que a clínica funcionava há cerca de um ano, sem CNPJ, alvará ou autorização da Vigilância Sanitária, e que atendia em média 20 pessoas por semana, a maioria mulheres.

Diante das irregularidades, a proprietária foi presa em flagrante e vai responder por exercício ilegal da medicina, contrabando, perigo à saúde pública e exercício ilegal de profissão. A Vigilância Sanitária interditou o local, e todos os materiais foram apreendidos. A prisão foi ratificada pelo delegado José Donizeti de Melo, responsável pela operação.