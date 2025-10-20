20 de outubro de 2025
EM PIRACICABA

Procurado por homicídio é capturado pela PM em hospital

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
Equipes da Polícia Militar capturaram o homem na unidade de saúde em Piracicaba.
Equipes da Polícia Militar capturaram o homem na unidade de saúde em Piracicaba.

 O " fim da linha" chegou para um homem de 62 anos, condenado por homicídio. Ele achou que estava tranquilo sendo medicado em um hospital e acabou preso por policiais. A captura aconteceu dentro de uma unidade de saúde no bairro Morumbi em Piracicaba, na noite desta sexta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, o idoso estava internado, quando os PMs descobriram que ele era procurado pela Justiça, com mandado de prisão desde julho deste ano. O homem já tinha sido condenado a 12 anos de cadeia por homicídio.

Assim que confirmaram a identidade do paciente, os policiais do 10º Batalhão do Interior foram direto ao hospital e deram voz de prisão. Mesmo internado, o homem não escapou: agora está sob escolta e deve ser levado para o sistema prisional, assim que receber alta.

A PM não informou detalhes sobre o crime, mas confirmou que o caso é de homicídio.

