Procurado por homicídio é capturado pela PM em hospital

O " fim da linha" chegou para um homem de 62 anos, condenado por homicídio. Ele achou que estava tranquilo sendo medicado em um hospital e acabou preso por policiais. A captura aconteceu dentro de uma unidade de saúde no bairro Morumbi em Piracicaba, na noite desta sexta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, o idoso estava internado, quando os PMs descobriram que ele era procurado pela Justiça, com mandado de prisão desde julho deste ano. O homem já tinha sido condenado a 12 anos de cadeia por homicídio.