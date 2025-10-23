Homem é atacado por pitbull enquanto fugia da polícia

A cena parecia saída de um roteiro de ação: um homem em fuga desesperada, saltando cercas e muros, até que um inesperado guardião de quatro patas interveio. Em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte gaúcho, a tentativa de um jovem de 19 anos de escapar de uma abordagem policial foi frustrada por um cão da raça pitbull, que o deteve com uma mordida na perna esquerda, culminando em sua prisão em flagrante por tráfico de drogas. O incidente, que ocorreu na Rua Donato José Ourique, no bairro Madre Teresa, chamou a atenção pela inusitada participação do animal na captura.

A Brigada Militar, em patrulhamento ostensivo na região, identificou o indivíduo sem camisa, circulando próximo a um imóvel já conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da guarnição do 8º BPM, o suspeito iniciou uma corrida desenfreada, ignorando os comandos de parada. A perseguição a pé levou o fugitivo a invadir o pátio de uma residência, onde foi surpreendido pelo pitbull. O cão agiu rapidamente, mordendo a perna do homem e imobilizando-o até a chegada dos policiais.