23 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
AJUDA CANINA

Homem é atacado por pitbull enquanto fugia da polícia

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Brigada Militar / CP
Cão da raça pitbull que atacou traficante em Santa Antônio da Patrulha.
Cão da raça pitbull que atacou traficante em Santa Antônio da Patrulha.

A cena parecia saída de um roteiro de ação: um homem em fuga desesperada, saltando cercas e muros, até que um inesperado guardião de quatro patas interveio. Em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte gaúcho, a tentativa de um jovem de 19 anos de escapar de uma abordagem policial foi frustrada por um cão da raça pitbull, que o deteve com uma mordida na perna esquerda, culminando em sua prisão em flagrante por tráfico de drogas. O incidente, que ocorreu na Rua Donato José Ourique, no bairro Madre Teresa, chamou a atenção pela inusitada participação do animal na captura.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A Brigada Militar, em patrulhamento ostensivo na região, identificou o indivíduo sem camisa, circulando próximo a um imóvel já conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da guarnição do 8º BPM, o suspeito iniciou uma corrida desenfreada, ignorando os comandos de parada. A perseguição a pé levou o fugitivo a invadir o pátio de uma residência, onde foi surpreendido pelo pitbull. O cão agiu rapidamente, mordendo a perna do homem e imobilizando-o até a chegada dos policiais.

Após a contenção, foram apreendidos um aparelho celular, porções de crack e a quantia de R$ 471,00, comprovadamente oriundos da atividade ilícita. O jovem, que já possuía antecedentes criminais por tráfico, recebeu atendimento médico para o ferimento e foi posteriormente encaminhado ao sistema prisional. Tanto o detido quanto o pitbull, que saiu ileso da ação, passam bem.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários