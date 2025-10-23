VÍDEO: Idoso perde R$ 40 mil no golpe do cartão trocado

Um idoso de 60 anos viveu momentos de puro desespero em Piracicaba ao cair num golpe cruel e cada vez mais comum: a troca de cartões bancários.
Tudo aconteceu dentro de uma loja de conveniência no bairro Vila Industrial, onde três golpistas, frios e calculistas, agiram com uma naturalidade assustadora. As câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos se aproximam da vítima, que tentava sacar dinheiro no caixa eletrônico. Fingindo boa vontade, um deles “ajuda” o idoso e diz que havia um problema na máquina. Enquanto isso, outro troca o verdadeiro cartão por outro idêntico — e o homem nem percebe. Dias depois, veio o choque.
Ao tentar usar o cartão novamente, o idoso notou que o nome impresso não era o dele. Quando acessou o aplicativo do banco, o pesadelo se confirmou: os golpistas já tinham feito vários saques e compras, somando cerca de R$ 40 mil de prejuízo.
O crime, que parece cena de filme, está sendo investigado pela Polícia Civil. O idoso registrou boletim de ocorrência e procurou o banco para tentar recuperar o dinheiro.Moradores da região ficaram revoltados com a ousadia dos criminosos.
A Polícia alerta para que as pessoas nunca aceitem ajuda de estranhos em caixas eletrônicos. É recomendado cancelar a operação e procurar um funcionário do banco.