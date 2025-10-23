VÍDEO: Idoso perde R$ 40 mil no golpe do cartão trocado

Um idoso de 60 anos viveu momentos de puro desespero em Piracicaba ao cair num golpe cruel e cada vez mais comum: a troca de cartões bancários.

VEJA MAIS

Tudo aconteceu dentro de uma loja de conveniência no bairro Vila Industrial, onde três golpistas, frios e calculistas, agiram com uma naturalidade assustadora. As câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos se aproximam da vítima, que tentava sacar dinheiro no caixa eletrônico. Fingindo boa vontade, um deles “ajuda” o idoso e diz que havia um problema na máquina. Enquanto isso, outro troca o verdadeiro cartão por outro idêntico — e o homem nem percebe. Dias depois, veio o choque.