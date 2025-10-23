Bem-Estar Animal promove adoção de equinos; Veja os disponíveis

O Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba lançou uma campanha de adoção urgente para cinco equinos resgatados de situações de abandono e maus-tratos. Todos os animais disponíveis já passaram por cuidados sanitários: são castrados, vacinados, microchipados, socializados e alguns até receberam treinamento básico, condições que facilitam a transição para novos lares responsáveis.

Os interessados podem obter informações sobre requisitos de adoção e agendar visitas pelo perfil @amigosdbea no Instagram ou pelo telefone (19) 3434-3888. Antes de adotar, o Núcleo reforça a necessidade de estrutura adequada: abrigo, manejo diário, alimentação apropriada e acompanhamento veterinário, para garantir o bem-estar dos animais.

Animais disponíveis