JP - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
EM PIRACICABA

Bem-Estar Animal promove adoção de equinos; Veja os disponíveis

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
A égua Isaura é um dos animais disponíveis para adoção.
O Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba lançou uma campanha de adoção urgente para cinco equinos resgatados de situações de abandono e maus-tratos. Todos os animais disponíveis já passaram por cuidados sanitários: são castrados, vacinados, microchipados, socializados e alguns até receberam treinamento básico, condições que facilitam a transição para novos lares responsáveis.

VEJA MAIS:

Os interessados podem obter informações sobre requisitos de adoção e agendar visitas pelo perfil @amigosdbea no Instagram ou pelo telefone (19) 3434-3888. Antes de adotar, o Núcleo reforça a necessidade de estrutura adequada: abrigo, manejo diário, alimentação apropriada e acompanhamento veterinário, para garantir o bem-estar dos animais.

Animais disponíveis

Fatinha – Fêmea muar de 6 anos, resgatada de uma situação crítica e 100% recuperada, é um animal muito simpático que espera um novo lar.

Trovão – Macho muar de 11 anos, carregou uma carroça durante toda a vida. É um animal de temperamento firme, porém muito gentil, e espera um lar em que possa receber apenas carinho agora.

Campinho – Macho equino de 8 anos, é um animal dócil e esperto, que adora interagir com as pessoas.

Isaura – Fêmea equina de 10 anos, trabalhou a vida toda e agora espera um lar onde possa descansar e ser amada. É companheira e amigável, um animal sensível.

Vovó – Fêmea equina de 17 anos, uma velhinha que apenas deseja passar seus últimos anos em um lar onde possa descansar e ser amada.

