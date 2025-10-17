ANVISA recolhe todos os cosméticos de marca famosa; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os cosméticos da Aquária Cosmética Natural Ltda. A medida, anunciada na última segunda-feira (13), também suspende a comercialização, distribuição, fabricação e uso dos produtos da empresa.

A decisão se baseia em uma inspeção sanitária realizada em 8 de setembro, que identificou o descumprimento do Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene, Perfumes e Cosméticos, estabelecido pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 48/2013.