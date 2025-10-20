Anvisa libera uso do Mounjaro para tratamento da apneia do sono

Desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, o Mounjaro tem como princípio ativo a tirzepatida, já utilizada no combate ao diabetes tipo 2. Com a nova aprovação, o Brasil se torna um dos primeiros países a validar oficialmente o medicamento para o controle da apneia do sono, uma doença que compromete a respiração e afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso do medicamento Mounjaro para o tratamento da apneia obstrutiva do sono em adultos com obesidade. O anúncio, publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira (17), marca um avanço importante na terapêutica de uma das condições respiratórias mais comuns e subdiagnosticadas no país.

A apneia obstrutiva do sono (AOS) ocorre quando há interrupções repetidas na respiração durante o sono, causadas pelo bloqueio parcial ou total das vias aéreas. O distúrbio provoca ronco intenso, despertares noturnos e sonolência excessiva ao longo do dia. Além do impacto na qualidade do descanso, a condição está associada a um risco maior de doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes.

Estudos apontam alta eficácia

A decisão da Anvisa foi baseada em estudos clínicos internacionais que demonstraram resultados promissores. Um dos principais, publicado em 2024 na revista New England Journal of Medicine, revelou que o uso de tirzepatida reduziu de forma significativa o número de episódios de apneia por hora de sono. Em alguns casos, pacientes chegaram a dispensar o uso do CPAP, equipamento comumente utilizado para manter as vias respiratórias abertas durante a noite.

Pesquisadores destacam que o medicamento pode melhorar a oxigenação, reduzir o peso corporal e diminuir o risco de complicações cardíacas — uma combinação rara entre os tratamentos disponíveis. Em ensaios clínicos, cerca de 50% dos participantes tratados com Mounjaro deixaram de apresentar sintomas da apneia do sono após alguns meses de uso.

Como o Mounjaro age no organismo