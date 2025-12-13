Ainda abalados e tentando compreender o que aconteceu, familiares e amigos se preparam para a despedida. Carlos trabalhava como vendedor em uma indústria de plásticos e estava no resort acompanhado da esposa quando participou da recreação.

Será sepultado neste sábado (13), na cidade de Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba, Carlos Cerasomma de Oliveira Coelho, de 37 anos, hóspede que morreu após se engasgar com melancia durante uma atividade recreativa no São Pedro Thermas Resort, na tarde desta quinta-feira (11).

De acordo com as informações apuradas, o engasgamento ocorreu durante uma competição recreativa de rapidez para comer melancia, da qual participavam outras quatro pessoas. Durante a atividade, Carlos passou mal, caiu desacordado e recebeu os primeiros atendimentos da equipe do resort. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e o encaminhou à UPA de São Pedro, onde ele não resistiu.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a morte foi causada por asfixia após engasgamento com alimento.

Em nota, o resort informou que Carlos sofreu um mal súbito seguido de parada cardiorrespiratória durante a atividade coletiva, recebeu atendimento imediato e foi levado de ambulância à unidade de saúde, onde faleceu. O estabelecimento também afirmou estar prestando apoio e amparo à família.