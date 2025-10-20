Obra vai fechar trecho da SP-304 por até 10 dias em Piracicaba

A Eixo SP Concessionária de Rodovias dará início, a partir da próxima segunda-feira (20), a uma nova etapa das obras no trecho urbano da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba. Os trabalhos fazem parte da implantação de dispositivos viários e, neste momento, incluem a instalação de um sistema de drenagem profunda no km 171 da rodovia.

Para a execução dos serviços, o tráfego será temporariamente interrompido por até 10 dias em um quarteirão da Rua Olívia Gobbo Nardelli, entre os números 331 e 175, no bairro Vale do Sol. A interdição é necessária para a continuidade das obras de drenagem, que fazem parte da base estrutural do novo dispositivo em construção.