Tchau frio! Temperaturas devem subir em Piracicaba; Veja

Piracicaba inicia a semana com tempo ameno e céu predominantemente ensolarado, mas a tendência é de aquecimento progressivo. Após manhãs frias (mínimas entre 11°C e 12°C), a cidade verá as máximas subir gradualmente até um final de semana de calor forte. Nesta segunda (20), a previsão indica sol com algumas nuvens, com mínima em torno de 12°C e máxima próxima de 23°C, e céu limpo à noite.

VEJA MAIS:

A virada começa já na terça (21), com máxima estimada de 25°C e vento de sudeste a 15 km/h. Quarta (22) segue com elevação para 26°C e ventos leste, mantendo tempo aberto. Quinta (23) mantém a tendência de aquecimento, com máxima prevista de 28°C. A partir de sexta (24) o calor ganha força: máximas de 30°C, subindo para 32°C no sábado (25) e podendo atingir 35°C no domingo (26), quando a combinação de sol e muitas nuvens à tarde deve gerar sensação de calor ainda maior.