Metanol: bares tem queda nas vendas após mortes; saiba mais

O setor de bares e restaurantes registrou um recuo significativo nas vendas em setembro deste ano, reflexo da crescente preocupação dos consumidores com a contaminação de bebidas alcoólicas por metanol.
Dados divulgados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em parceria com a Stone nesta segunda-feira (20) indicam uma queda de 4,9% nas vendas do setor no mês de setembro, em comparação com agosto.
Variação por estado
O Índice Abrasel-Stone, relatório mensal de monitoramento, mostrou que apenas dois dos 24 estados analisados tiveram crescimento nas vendas em setembro: Maranhão (+2,6%) e Mato Grosso do Sul (+1%).
Entre os 22 estados que apresentaram declínio, os maiores recuos foram em:
- Roraima: -11,5%
- Pará: -9,9%
- Rio de Janeiro e Santa Catarina: -7,6%
- Paraíba e Sergipe: -7%
- Mato Grosso: -6,9%
Outros estados com quedas foram: Rio Grande do Sul (-6,5%), Rondônia (-5,8%), Ceará (-4,9%), Bahia (-4,2%), Alagoas e Tocantins (-4,1%), Pernambuco (-3,9%), Espírito Santo (-3%), São Paulo (-2,7%), Minas Gerais (-2,4%), Amazonas (-1,6%), Goiás e Paraná (-1,1%), Rio Grande do Norte (-1%) e Piauí (-0,4%).
Paralelamente, a inflação dos alimentos consumidos fora de casa, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atingiu 8,24% no acumulado de 12 meses até setembro, superando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 5,17% no período.
Panorama da Crise do Metanol
Até a última sexta-feira (17), o Ministério da Saúde havia confirmado 46 pessoas intoxicadas por metanol devido ao consumo de bebidas. Havia 87 notificações de casos suspeitos sob investigação, e 528 suspeitas haviam sido descartadas.
Oito óbitos foram confirmados em decorrência da intoxicação: seis no estado de São Paulo e dois em Pernambuco. Outras oito mortes suspeitas estavam em investigação, com duas em São Paulo, três em Pernambuco, uma no Mato Grosso do Sul, uma em Minas Gerais e uma no Paraná. Vinte e seis notificações de óbitos foram descartadas.
Os estados com casos confirmados de intoxicação eram São Paulo (38), Pernambuco (3), Paraná (4) e Rio Grande do Sul (1).
O metanol é um álcool simples, incolor e altamente tóxico, utilizado principalmente na indústria química para a fabricação de solventes, plásticos, tintas e combustíveis. No organismo, ele é metabolizado em substâncias como formaldeído e ácido fórmico, que causam danos ao sistema nervoso central e ao nervo óptico. A ingestão de apenas 10ml pode resultar em cegueira, e 30ml podem ser fatais. Os sintomas de intoxicação podem ser tardios e semelhantes aos de uma ressaca, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento.