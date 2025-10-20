Metanol: bares tem queda nas vendas após mortes; saiba mais

Paralelamente, a inflação dos alimentos consumidos fora de casa, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atingiu 8,24% no acumulado de 12 meses até setembro, superando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 5,17% no período.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Panorama da Crise do Metanol

Até a última sexta-feira (17), o Ministério da Saúde havia confirmado 46 pessoas intoxicadas por metanol devido ao consumo de bebidas. Havia 87 notificações de casos suspeitos sob investigação, e 528 suspeitas haviam sido descartadas.

Oito óbitos foram confirmados em decorrência da intoxicação: seis no estado de São Paulo e dois em Pernambuco. Outras oito mortes suspeitas estavam em investigação, com duas em São Paulo, três em Pernambuco, uma no Mato Grosso do Sul, uma em Minas Gerais e uma no Paraná. Vinte e seis notificações de óbitos foram descartadas.