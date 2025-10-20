UBS Piracicamirim volta a funcionar hoje (20); saiba mais

A unidade passou por uma reforma estrutural completa, incluindo a ampliação de salas e melhorias que visam otimizar o atendimento à população e as condições de trabalho da equipe de saúde. Durante o período das obras, parte dos serviços havia sido remanejada para a UBS Caxambu.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Piracicamirim retoma o atendimento integral a partir de segunda-feira (20), em seu endereço original na Rua Gonçalves Dias, 1.070.

Esta ação se insere em um conjunto de obras realizadas para aprimorar a estrutura física da rede municipal de saúde. Em agosto, foram entregues as reformas de oito Unidades de Saúde da Família (USFs) — Algodoal, Eldorado II, Santa Fé, Ártemis, Mário Dedini II, Cecap, Jaraguá e Serra Verde — além de duas farmácias municipais localizadas no Cecap e em Ártemis.

Os trabalhos executados nessas unidades abrangeram a substituição de pisos e telhados, a reforma de banheiros, a ampliação de espaços, a pintura completa, bem como a instalação de coberturas e a troca de alambrados.

Adicionalmente, foram concluídas melhorias na UBS Planalto, na USF Tupi e na USF Monte Líbano. Obras seguem em andamento na USF Kobayat Líbano, na USF São José, na Clínica dos Olhos e no Centro de Especialidades Médicas (Postão).

Expansão da infraestrutura