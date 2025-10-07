UBS Independência terá novo endereço; saiba onde

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Independência passará a funcionar em um novo endereço a partir de segunda-feira, 13 de outubro: travessa Olegário Mariano, 327, no bairro Vila Monteiro. O novo imóvel, localizado a 300 metros da antiga sede, apresenta maior espaço e estrutura mais adequada para o atendimento à população.
- Tempestades voltam a ameaçar Piracicaba; saiba quando
- 'Sem registro'; ANVISA proíbe venda de 78 cosméticos famosos
- Enterro digno: Prefeitura passa a recolher animais falecidos
Devido à mudança de endereço, o atendimento ao público na localização atual, rua Pedro Chiarini, 144, será interrompido nos dias 9 e 10 de outubro (quinta e sexta-feira).
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Reestruturação da rede municipal de Saúde
A transferência da UBS Independência integra o projeto de reestruturação da rede municipal de Saúde. O planejamento inclui reformas em outras unidades, como a USF Santana e a UBS Piracicamirim.
Em agosto, a Prefeitura de Piracicaba concluiu as reformas em oito Unidades de Saúde da Família (USFs) — Algodoal, Eldorado II, Santa Fé, Artemis, Mário Dedini II, Cecap, Jaraguá e Serra Verde — e em duas farmácias municipais, situadas nos bairros Cecap e Artemis.
Melhorias também foram realizadas na UBS Planalto, USF Tupi e USF Monte Líbano. Obras continuam em andamento na USF Kobayat Líbano, USF São José, Clínica dos Olhos e no Centro de Especialidades Médicas (Postão).
Outra ação prevista é a construção de uma UBS porte 5, com 1.500 m² de área, na região do bairro Pompeia. O projeto foi contemplado pelo programa Novo PAC Saúde 2025, do governo federal.