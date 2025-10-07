07 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
MELHORIAS

UBS Independência terá novo endereço; saiba onde

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Divulgação
Mudança de local faz parte dos planos da Prefeitura de Piracicaba para reestruturação da saúde pública
Mudança de local faz parte dos planos da Prefeitura de Piracicaba para reestruturação da saúde pública

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Independência passará a funcionar em um novo endereço a partir de segunda-feira, 13 de outubro: travessa Olegário Mariano, 327, no bairro Vila Monteiro. O novo imóvel, localizado a 300 metros da antiga sede, apresenta maior espaço e estrutura mais adequada para o atendimento à população.

VEJA MAIS:

Devido à mudança de endereço, o atendimento ao público na localização atual, rua Pedro Chiarini, 144, será interrompido nos dias 9 e 10 de outubro (quinta e sexta-feira).

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Reestruturação da rede municipal de Saúde

A transferência da UBS Independência integra o projeto de reestruturação da rede municipal de Saúde. O planejamento inclui reformas em outras unidades, como a USF Santana e a UBS Piracicamirim.

Em agosto, a Prefeitura de Piracicaba concluiu as reformas em oito Unidades de Saúde da Família (USFs) — Algodoal, Eldorado II, Santa Fé, Artemis, Mário Dedini II, Cecap, Jaraguá e Serra Verde — e em duas farmácias municipais, situadas nos bairros Cecap e Artemis.

Melhorias também foram realizadas na UBS Planalto, USF Tupi e USF Monte Líbano. Obras continuam em andamento na USF Kobayat Líbano, USF São José, Clínica dos Olhos e no Centro de Especialidades Médicas (Postão).

Outra ação prevista é a construção de uma UBS porte 5, com 1.500 m² de área, na região do bairro Pompeia. O projeto foi contemplado pelo programa Novo PAC Saúde 2025, do governo federal.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários