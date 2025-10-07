UBS Independência terá novo endereço; saiba onde

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Independência passará a funcionar em um novo endereço a partir de segunda-feira, 13 de outubro: travessa Olegário Mariano, 327, no bairro Vila Monteiro. O novo imóvel, localizado a 300 metros da antiga sede, apresenta maior espaço e estrutura mais adequada para o atendimento à população.

Devido à mudança de endereço, o atendimento ao público na localização atual, rua Pedro Chiarini, 144, será interrompido nos dias 9 e 10 de outubro (quinta e sexta-feira).

Reestruturação da rede municipal de Saúde