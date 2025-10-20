Falta de água em Piracicaba: veja se seu bairro está na lista

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba divulgou um cronograma de manutenção programada na rede de distribuição que deve impactar o abastecimento de água em diversos bairros da região Norte e adjacências ao longo desta semana. As obras fazem parte do Programa de Redução de Perdas da autarquia.

As interrupções programadas ocorrerão diariamente, das 9h às 16h, afetando diferentes regiões a cada dia da semana.

Confira as listas dos bairros afetados