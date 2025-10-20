20 de outubro de 2025
SEM ÁGUA

Falta de água em Piracicaba: veja se seu bairro está na lista

Tempo de leitura: 2 min
Foto: Will Baldine/JP
As interrupções programadas ocorrerão diariamente, das 9h às 16h, afetando diferentes regiões a cada dia da semana
O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba divulgou um cronograma de manutenção programada na rede de distribuição que deve impactar o abastecimento de água em diversos bairros da região Norte e adjacências ao longo desta semana. As obras fazem parte do Programa de Redução de Perdas da autarquia.

As interrupções programadas ocorrerão diariamente, das 9h às 16h, afetando diferentes regiões a cada dia da semana.

Confira as listas dos bairros afetados

Hoje (20) a manutenção será na região do Boa Esperança. Poderá haver falta de água em:

  • Boa Esperança
  • Jd. Javary
  • Monte Rey I
  • Monte Rey II
  • Monte Rey III
  • Pq. Piracicaba
  • Pq. das Águas
  • São Mateus I
  • São Mateus II
  • Vale do Sol
  • Gran Park
  • Conquista
  • Conviva
  • Condomínio Vida Nova
  • Bela Vista Naut Club
  • Jd. Maria
  • Uninoroeste
  • Simpesca
  • Vivendas Bela Vista
  • Altos do São Francisco

Na terça-feira (21), os serviços se concentram na área do Nova América, podendo afetar:

  • Nova América
  • Bosque da Água Branca
  • Terra Nova
  • 1° de Maio
  • Jd. Astúrias

A quarta-feira (22), será a vez da região do Água Branca, com interrupções possíveis em:

  • Água Branca
  • Condomínio Xandica
  • Jd. Oriente
  • Serra Verde
  • Monte Feliz

Na quinta-feira (23), a manutenção ocorrerá na região do Ary Coelho. Os bairros com possível desabastecimento são:

  • Portal da Água Branca
  • Ary Coelho
  • Bertolucci

Por fim, na sexta-feira (24), os trabalhos serão na região do Campestre, afetando:

  • Terrazul
  • Jd. Belvedere
  • Jd. Costa Rica
  • Campestre
  • Condomínio Park Campestre
  • Bone Vie
  • Beve Nuto
  • Quintas de Santa Helena
  • Ágape
  • Recanto Mato Alto
  • Convívio Nosso Recanto
  • Monjolinho
  • Jd. Santa Clara
O Semae alerta que o cronograma pode ser suspenso ou modificado em caso de chuvas, tempestades ou situações emergenciais. A autarquia orienta os moradores que possuem caixas d'água a economizar água durante o período das obras para manter o abastecimento interno até a completa normalização da rede.

Para informações ou emergências, a população pode entrar em contato com o Semae pelos canais de atendimento 24 horas: WhatsApp (19) 3403-9608 e Central Telefônica 0800 772 9611.

