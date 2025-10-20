Falta de água em Piracicaba: veja se seu bairro está na lista

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba divulgou um cronograma de manutenção programada na rede de distribuição que deve impactar o abastecimento de água em diversos bairros da região Norte e adjacências ao longo desta semana. As obras fazem parte do Programa de Redução de Perdas da autarquia.
As interrupções programadas ocorrerão diariamente, das 9h às 16h, afetando diferentes regiões a cada dia da semana.
Confira as listas dos bairros afetados
Hoje (20) a manutenção será na região do Boa Esperança. Poderá haver falta de água em:
- Boa Esperança
- Jd. Javary
- Monte Rey I
- Monte Rey II
- Monte Rey III
- Pq. Piracicaba
- Pq. das Águas
- São Mateus I
- São Mateus II
- Vale do Sol
- Gran Park
- Conquista
- Conviva
- Condomínio Vida Nova
- Bela Vista Naut Club
- Jd. Maria
- Uninoroeste
- Simpesca
- Vivendas Bela Vista
- Altos do São Francisco
Na terça-feira (21), os serviços se concentram na área do Nova América, podendo afetar:
- Nova América
- Bosque da Água Branca
- Terra Nova
- 1° de Maio
- Jd. Astúrias
A quarta-feira (22), será a vez da região do Água Branca, com interrupções possíveis em:
- Água Branca
- Condomínio Xandica
- Jd. Oriente
- Serra Verde
- Monte Feliz
Na quinta-feira (23), a manutenção ocorrerá na região do Ary Coelho. Os bairros com possível desabastecimento são:
- Portal da Água Branca
- Ary Coelho
- Bertolucci
Por fim, na sexta-feira (24), os trabalhos serão na região do Campestre, afetando:
- Terrazul
- Jd. Belvedere
- Jd. Costa Rica
- Campestre
- Condomínio Park Campestre
- Bone Vie
- Beve Nuto
- Quintas de Santa Helena
- Ágape
- Recanto Mato Alto
- Convívio Nosso Recanto
- Monjolinho
- Jd. Santa Clara
O Semae alerta que o cronograma pode ser suspenso ou modificado em caso de chuvas, tempestades ou situações emergenciais. A autarquia orienta os moradores que possuem caixas d'água a economizar água durante o período das obras para manter o abastecimento interno até a completa normalização da rede.
Para informações ou emergências, a população pode entrar em contato com o Semae pelos canais de atendimento 24 horas: WhatsApp (19) 3403-9608 e Central Telefônica 0800 772 9611.