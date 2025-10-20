Piracicaba e região abrem mais de 1,3 mil vagas de emprego; veja

A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1318 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 16 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.

As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

Ajudante de Produção

Almoxarife

Assistente comercial

Assistente financeiro

Atendente

Atendente de lanchonete / bar

Auxiliar de loja

Auxiliar de Manutenção Predial

Auxiliar de produção, aprendiz

Auxiliar de Serviços Gerais

Balconista

Consultor(a) de vendas

Consultor(a) de vendas em ótica

Consultora de vendas

Costureiro(a)

Estágio área administrativa

Jardineiro

Mecânico de Alinhamento

Motorista

Motorista de Caminhão

Operador de impressora Tocraf

Operador de loja - caixa

Operador de Máquina para trabalhar em Brotas

Operador(a) de Caixa

Pintor industrial

Pizzaiolo

Vendedor(a)

Vendedor(a) interno

Águas de São Pedro