Piracicaba e região abrem mais de 1,3 mil vagas de emprego; veja

A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1318 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).
Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 16 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:
- Ajudante de Produção
- Almoxarife
- Assistente comercial
- Assistente financeiro
- Atendente
- Atendente de lanchonete / bar
- Auxiliar de loja
- Auxiliar de Manutenção Predial
- Auxiliar de produção, aprendiz
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Balconista
- Consultor(a) de vendas
- Consultor(a) de vendas em ótica
- Consultora de vendas
- Costureiro(a)
- Estágio área administrativa
- Jardineiro
- Mecânico de Alinhamento
- Motorista
- Motorista de Caminhão
- Operador de impressora Tocraf
- Operador de loja - caixa
- Operador de Máquina para trabalhar em Brotas
- Operador(a) de Caixa
- Pintor industrial
- Pizzaiolo
- Vendedor(a)
- Vendedor(a) interno
Águas de São Pedro
Águas de São Pedro está com 12 vagas de emprego abertas para diversos setores. A cidade, conhecida por sua vocação turística e qualidade de vida, apresenta uma boa chance para quem procura uma colocação no mercado.
Os interessados podem se candidatar às vagas de duas formas: pelo site da prefeitura ou enviando um e-mail para faleconosco@aguasdesaopedro.sp.gov.br, desde que mencionem claramente o cargo de interesse no corpo da mensagem.
Para quem prefere o atendimento presencial, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Águas de São Pedro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. O Emprega fica localizado na Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115, no Centro. Para mais informações acesse o site da Prefeitura.
Veja as oportunidades:
- Adminsitrativo de Obras
- Armador
- Atendende de cafeteria
- Auxiliar Administrativo de Obra
- Carpinteiro
- Encarregado de Obras
- Manicure
- Operadora de Caixa
- Pedreiro
- Salgadeira
- servente de obras
- Vendedora
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 50 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:
- Costureiro(a)
- Atendente de telemarketing
- Auxiliar de pedreiro
- Operador de produção
- Assistente de marketing digital
- Atendente
- Pedreiro
- Atendente comercial
- Assistente de estoque
- Consultor de vendas
- Ajudante geral ii
- Cozinheiro
- Assistente de casa lar
- Cuidadora residente substituta
- Vigia
- Inspetor de monitoramento júnior iii
- Motoboy
- Manipulador de tintas
- Soldador
- Ajudante de armador
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar logístico i
- Estágio de atendimento/comercial
- Auxiliar mecânico de refrigeração
- Motorista de caminhão
- Montador de pallets e caixas
- Ajudante de estoque
- Jovem aprendiz
- Auxiliar de operação
- Estoquista
- Promotor de vendas externo
- Atendente de restaurante
- Orientador de serviços (estacionamento)
- Auxiliar de topógrafo
- Promotor/repositor merchandising
- Trabalhador rural
- Auxiliar de limpeza
- Atendente de lanchonete
- Cozinheiro de restaurante
- Garçom
- Auxiliar de cozinha
- Assistente de administração de materiais
- Auxiliar operacional i
- Vendedor - segmento turismo
- Inspetor de qualidade
- Vendedor externo
- Modelador
- Auxiliar de farmácia iii
- Motorista
- Auxiliar de carregador
Saltinho
A Prefeitura de Saltinho divulgou nesta semana 3 oportunidades. Para se inscrever acesse o site da administração da cidade na aba "Balcão de Empregos". Confira as vagas:
- Conferente de Mercadorias
- Expedidor de Mercadorias
- Auxiliar Administrativo
Santa Bárbara d'Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1225 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.
Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade