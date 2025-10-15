Mais de mil vagas: ETEC, Fatec e IFSP abrem inscrições; veja mais

No total, são disponibilizadas 1.096 vagas distribuídas entre as três instituições de ensino. A administração municipal apoia as iniciativas por meio de parcerias e divulgação, visando incentivar a formação técnica e qualificação profissional da população.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, anunciou a abertura das inscrições para processos seletivos de cursos técnicos e superiores gratuitos com ingresso no primeiro semestre de 2026. As vagas são oferecidas pela Escola Técnica Estadual (ETECs), Faculdade de Tecnologia (Fatec) e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Piracicaba.

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Piracicaba oferece 120 vagas em cursos técnicos, abrangendo modalidades integrado ao Ensino Médio (para concluintes do Ensino Fundamental) e concomitante/subsequente (para estudantes ou egressos do Ensino Médio). Entre os cursos disponíveis estão Técnico em Informática, Técnico em Mecânica Automotiva e Técnico em Mecânica.

As inscrições para o IFSP se encerram em 20 de outubro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da instituição: $https://www.ifsp.edu.br/ps2026$.

ETECs

As Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) Fernando Febeliano da Costa e Deputado Ary de Camargo Pedroso oferecem a maior parte das oportunidades, totalizando 876 vagas. O Vestibulinho 2026 recebe inscrições até as 15h do dia 03 de novembro de 2025. Os cursos são gratuitos e destinados a estudantes do Ensino Médio e a quem já concluiu essa etapa.