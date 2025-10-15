Mais de mil vagas: ETEC, Fatec e IFSP abrem inscrições; veja mais

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, anunciou a abertura das inscrições para processos seletivos de cursos técnicos e superiores gratuitos com ingresso no primeiro semestre de 2026. As vagas são oferecidas pela Escola Técnica Estadual (ETECs), Faculdade de Tecnologia (Fatec) e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Piracicaba.
No total, são disponibilizadas 1.096 vagas distribuídas entre as três instituições de ensino. A administração municipal apoia as iniciativas por meio de parcerias e divulgação, visando incentivar a formação técnica e qualificação profissional da população.
IFSP
O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Piracicaba oferece 120 vagas em cursos técnicos, abrangendo modalidades integrado ao Ensino Médio (para concluintes do Ensino Fundamental) e concomitante/subsequente (para estudantes ou egressos do Ensino Médio). Entre os cursos disponíveis estão Técnico em Informática, Técnico em Mecânica Automotiva e Técnico em Mecânica.
As inscrições para o IFSP se encerram em 20 de outubro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da instituição: $https://www.ifsp.edu.br/ps2026$.
ETECs
As Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) Fernando Febeliano da Costa e Deputado Ary de Camargo Pedroso oferecem a maior parte das oportunidades, totalizando 876 vagas. O Vestibulinho 2026 recebe inscrições até as 15h do dia 03 de novembro de 2025. Os cursos são gratuitos e destinados a estudantes do Ensino Médio e a quem já concluiu essa etapa.
As opções de cursos nas unidades de Piracicaba incluem Administração, Automação Industrial, Eletroeletrônica, Enfermagem, Mecânica e Segurança do Trabalho. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do Vestibulinho ETEC: [www.vestibulinhoetec.com](https://www.vestibulinhoetec.com).br.
Fatec
A Faculdade de Tecnologia (Fatec) também está com o período de inscrições aberto para seus cursos superiores de tecnologia, oferecendo 100 vagas. Os cursos, voltados para quem já concluiu o Ensino Médio, têm foco em áreas como Gestão Empresarial, Alimentos e Biocombustíveis.
Os interessados podem se inscrever até as 15h do dia 07 de novembro de 2025, por meio do site oficial do Vestibular Fatec: [www.vestibularfatec.com](https://www.vestibularfatec.com).br.