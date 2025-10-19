Salário de R$10 mil: Veja os concursos abertos nesta semana

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) anunciaram a abertura de concursos públicos. A Unesp oferece uma vaga para Analista de Informática I em Rosana, enquanto o IFSP disponibiliza oportunidades para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação. A prova objetiva para ambos os certames está prevista para ocorrer no dia 14 de dezembro de 2025.

Concurso Unesp - Campus Rosana

A Faculdade de Engenharia e Ciências da Unesp, no Campus de Rosana, abriu uma vaga para o cargo de Analista de Informática I. Se inscreva pelo site da UNESP.

Requisito: Graduação em Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados.

Remuneração e Jornada: O profissional admitido cumprirá jornada de 40 horas semanais e receberá remuneração mensal de R$ 10.247,69.

Inscrições: Serão aceitas de 22 de outubro de 2025 (a partir das 10h) até 5 de novembro de 2025 (até as 17h, horário de Brasília/DF), exclusivamente pelo site da Unesp. A taxa de inscrição é de R$ 202,00.

Seleção: A classificação será por meio de prova objetiva, com conteúdo programático incluindo língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos.

Validade: O prazo de validade é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Concurso IFSP - Técnico-Administrativo em Educação