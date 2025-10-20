Oji Papéis abre inscrições para Programa de Estágio em Piracicaba

A Oji Papéis Especiais, referência nacional na produção de papéis térmicos e autocopiativos, abriu o processo seletivo para o Programa de Estágio 2026 com atuação na unidade industrial de Piracicaba (SP). Ao todo são 8 oportunidades destinadas a estudantes de ensino superior e técnico residentes na região, em áreas que vão do corporativo à produção.

Com o lema “Todo papel é único. Descubra o seu com a gente”, a empresa afirma o compromisso com a formação de novos talentos e com o desenvolvimento profissional em um ambiente industrial moderno. “Na Oji, acreditamos que formar pessoas é tão importante quanto o uso do papel na sociedade. Nosso programa de estágio é uma oportunidade para que jovens talentos vivenciem o ambiente industrial e corporativo, com aprendizado prático e acompanhamento próximo”, afirma Andréia Araújo, gerente de Recursos Humanos da Oji Papéis Especiais.