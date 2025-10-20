Oji Papéis abre inscrições para Programa de Estágio em Piracicaba

A Oji Papéis Especiais, referência nacional na produção de papéis térmicos e autocopiativos, abriu o processo seletivo para o Programa de Estágio 2026 com atuação na unidade industrial de Piracicaba (SP). Ao todo são 8 oportunidades destinadas a estudantes de ensino superior e técnico residentes na região, em áreas que vão do corporativo à produção.
VEJA MAIS:
- Piracicaba e região abrem mais de 1,3 mil vagas de emprego; veja
- 30 vagas: curso com certificado SENAC tem inscrições abertas
- Mais de mil vagas: ETEC, Fatec e IFSP abrem inscrições; veja mais
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Com o lema “Todo papel é único. Descubra o seu com a gente”, a empresa afirma o compromisso com a formação de novos talentos e com o desenvolvimento profissional em um ambiente industrial moderno. “Na Oji, acreditamos que formar pessoas é tão importante quanto o uso do papel na sociedade. Nosso programa de estágio é uma oportunidade para que jovens talentos vivenciem o ambiente industrial e corporativo, com aprendizado prático e acompanhamento próximo”, afirma Andréia Araújo, gerente de Recursos Humanos da Oji Papéis Especiais.
As vagas contemplam áreas administrativas e técnicas: Contabilidade, Engenharia, Inteligência de Negócios, Manutenção Mecânica, Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), Qualidade e Melhoria Contínua, Recursos Humanos e S&OP (Planejamento e Logística). A seleção privilegia candidatos com perfil voltado à inovação, sustentabilidade e trabalho colaborativo, buscando aqueles interessados em desenvolver carreira em uma companhia com presença global.
Os interessados podem consultar o edital e se inscrever diretamente na plataforma de recrutamento da empresa. A página do processo seletivo traz detalhes sobre requisitos, benefícios e etapas de seleção. A unidade de Piracicaba integra a Oji Holdings Corporation, grupo japonês com atuação mundial nos setores de papel, celulose, embalagens e florestal. A Oji Papéis Especiais destaca-se por combinar tecnologia de ponta e práticas de sustentabilidade para produzir materiais utilizados em bilhetagem, logística, sistemas comerciais e outras aplicações cotidianas.
Com a iniciativa, a Oji reforça o papel das empresas industriais na qualificação de mão de obra regional e na promoção de oportunidades de ingresso ao mercado de trabalho, especialmente em setores que exigem integração entre teoria e prática.