Piracicabanos que curtem o fim de semana na Riviera de São Lourenço, no litoral paulista, foram surpreendidos por uma cena de arrepiar neste sábado (2). Uma enorme "nuvem de rolo" tomou conta do céu e deixou banhistas curiosos nas praias da Baixada Santista.

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O fenômeno, raro e impressionante, parecia uma “onda gigante” no céu, avançando lentamente e mudando completamente o clima. Teve gente que parou tudo para filmar, enquanto outros deixaram a areia às pressas, com medo do que poderia vir em seguida, talvez um temporal.