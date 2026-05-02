03 de maio de 2026
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CENA DE CINEMA

Piracicabanos flagram 'nuvem de rolo' gigantesca no litoral

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Rachel Jacob Zambello
A cena de cinema foi captada neste sábado, no céu da Riviera de São Lourenço, causando espanto nos banhistas.
A cena de cinema foi captada neste sábado, no céu da Riviera de São Lourenço, causando espanto nos banhistas.

  Piracicabanos que curtem o fim de semana na Riviera de São Lourenço, no litoral paulista, foram surpreendidos por uma cena de arrepiar neste sábado (2). Uma enorme "nuvem de rolo"  tomou conta do céu e deixou banhistas curiosos nas praias da Baixada Santista.

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O fenômeno, raro e impressionante, parecia uma “onda gigante” no céu, avançando lentamente e mudando completamente o clima. Teve gente que parou tudo para filmar, enquanto outros deixaram a areia às pressas, com medo do que poderia vir em seguida, talvez um temporal.

A nuvem de rolo, conhecida como roll cloud, é uma formação incomum que surge como um grande tubo horizontal, baixo e alongado, dando a impressão de que está girando no horizonte. O visual é impactante — e até assustador.

Sinal de alerta no tempo

Apesar de bonita, ela costuma indicar a chegada de tempestades, ventos fortes e queda brusca de temperatura. Ou seja: quando aparece, é melhor ficar atento.

Como surge esse fenômeno

Ela se forma quando uma massa de ar frio avança e empurra o ar quente para cima, criando esse efeito de “rolo” no céu.

Mais comum no litoral

Esse tipo de nuvem aparece com mais frequência em áreas costeiras, como a Baixada Santista, principalmente em períodos mais frios.

Com aparência digna de filme de desastre, a nuvem virou destaque nas redes sociais e rendeu registros impressionantes de piracicabanos que estavam no local.

Mas fica o aviso: por trás do espetáculo, vem mudança no tempo — e, muitas vezes, coisa forte.

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