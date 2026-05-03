O sábado (2) amanheceu com sangue na rua José Deon, em Limeira, na região de Piracicaba. Dois indivíduos entraram pelo telhado e transformaram a casa de um trabalhador num palco de tortura.
- Homem luta por 13 anos contra sequela na cabeça, mas morre no dia do trabalho, em Piracicaba
- VÍDEO: GCM de folga vira herói e recupera moto roubada
A vítima só queria dormir em paz. Mas o barulho no telhado anunciou o pesadelo. Quando abriu o olho, deu de cara com um ladrão tentando invadir pela sacada. Desesperado, o homem correu para fugir pelo portão, mas não conseguiu.
O segundo bandido já estava lá dentro, e era o mesmo que havia cometido roubo em data anterior no local. Ele agarrou o morador, arrastou para dentro da casa e começou a sessão de terror.
Vítima foi amarrada, socada e chutada.
A dupla não teve pena. Espancaram o homem até cansar, usando até arma de choque para torturar. Depois de revirar a casa e roubar notebook, celular e o carro da vítima, os marginais sentaram para comer. Fizeram banquete antes de fugir, deixando um prejuízo de mais de R$ 30 mil.
A PM foi chamada para um roubo de veículo, mas achou um cenário de guerra. Rastrearam o celular roubado e chegaram nos criminosos.
Um dos bandidos "abriu o bico" e entregou o comparsa. Na casa dos dois, a polícia achou tudo: o carro, o notebook e o celular.
Vítima e bandidos foram parar na Santa Casa. Depois, a dupla foi para a delegacia e vai responder por roubo, cárcere privado e agressão