O sábado (2) amanheceu com sangue na rua José Deon, em Limeira, na região de Piracicaba. Dois indivíduos entraram pelo telhado e transformaram a casa de um trabalhador num palco de tortura.

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A vítima só queria dormir em paz. Mas o barulho no telhado anunciou o pesadelo. Quando abriu o olho, deu de cara com um ladrão tentando invadir pela sacada. Desesperado, o homem correu para fugir pelo portão, mas não conseguiu.