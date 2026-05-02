O casos foi instalado na tarde deste sábado (2) no km 155 da rodovia Luiz de Queiroz, a SP 304. Uma caminhonete Montana branca, em alta velocidade e desgovernada, virou arma nas mãos de um motorista embriagado e causou a morte de um homem, que trafegava com outro veículo.
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Tudo começou quando o condutor bateu com tudo, na traseira de um Ford New Fiesta prata. Não satisfeito, o motorista imprudente tenrou fugir, acertando em cheio um Corsa preto, que não teve a menor chance.
Com o impacto brutal, o carro atingido rodou, perdeu o controle e capotou no canteiro central.
Bombeiros chegaram rapidamente, mas encontraram a vítima já em parada cardíaca. Lutaram, fizeram massagem, usaram tudo que tinham. O SAMU também ajudou na tentativa de salvar a vítima, que foi levada às pressas para a UPA do Piracicamirim, onde chegou sem vida.
Foi detido
O motorista da Montana foi abordado com sinais de embriaguez, fala pastosa e andar cambaleante. Ele recebeu voz de prisão em flagrante pela Polícia Rodoviária. O cheiro de álcool entregava o assassino.
O grave acidente mobilizou equipes do.
DER, Bombeiros, SAMU e a Polícia Militar Rodoviária.