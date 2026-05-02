O casos foi instalado na tarde deste sábado (2) no km 155 da rodovia Luiz de Queiroz, a SP 304. Uma caminhonete Montana branca, em alta velocidade e desgovernada, virou arma nas mãos de um motorista embriagado e causou a morte de um homem, que trafegava com outro veículo.

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Tudo começou quando o condutor bateu com tudo, na traseira de um Ford New Fiesta prata. Não satisfeito, o motorista imprudente tenrou fugir, acertando em cheio um Corsa preto, que não teve a menor chance.