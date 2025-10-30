30 vagas: curso com certificado SENAC tem inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Cultura de Piracicaba abriu na última quinta-feira (16) inscrições para o curso gratuito de Elaboração de Projetos para o programa Cultura Viva. O treinamento, que possui certificação do Senac, recebe inscrições até o dia 23 de outubro por meio do link: abre.ai/elaboraprojetos2.
Detalhes do curso
O curso oferece 30 vagas e carga horária de 48 horas. As aulas presenciais ocorrerão de 29 de outubro a 10 de dezembro, às quartas e quintas-feiras, das 18h30 às 22h30, na unidade do Senac Piracicaba, localizada na rua Santa Cruz, 1.148, Bairro Alto.
Sobre a Política Nacional de Cultura Viva
A Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), uma iniciativa do Governo Federal, é gerida em colaboração entre a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC) e o Ministério da Cultura (MinC). A política pública estabelece parcerias com governos estaduais, distritais e municipais, além de grupos e instituições culturais, gestores, produtores e a sociedade civil.
Seu objetivo é articular, capacitar e fomentar ações desenvolvidas por entidades, coletivos e agentes culturais em suas comunidades, bem como apoiar, valorizar, reconhecer, dimensionar e divulgar as culturas e os fazeres culturais em seus diversos territórios.
Mais informações
Para informações adicionais, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: cursos.cultura@piracicaba.sp.gov.br.