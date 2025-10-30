17 de outubro de 2025
EM PIRACICABA

30 vagas: curso com certificado SENAC tem inscrições abertas

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Freepik
O curso que terá certificado pelo SENAC ocorrerá do dia 29 de outubro a 10 de dezembro de forma presencial

A Secretaria Municipal de Cultura de Piracicaba abriu na última quinta-feira (16) inscrições para o curso gratuito de Elaboração de Projetos para o programa Cultura Viva. O treinamento, que possui certificação do Senac, recebe inscrições até o dia 23 de outubro por meio do link: abre.ai/elaboraprojetos2.

VEJA MAIS:

Detalhes do curso

O curso oferece 30 vagas e carga horária de 48 horas. As aulas presenciais ocorrerão de 29 de outubro a 10 de dezembro, às quartas e quintas-feiras, das 18h30 às 22h30, na unidade do Senac Piracicaba, localizada na rua Santa Cruz, 1.148, Bairro Alto.

Sobre a Política Nacional de Cultura Viva

A Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), uma iniciativa do Governo Federal, é gerida em colaboração entre a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC) e o Ministério da Cultura (MinC). A política pública estabelece parcerias com governos estaduais, distritais e municipais, além de grupos e instituições culturais, gestores, produtores e a sociedade civil.

Seu objetivo é articular, capacitar e fomentar ações desenvolvidas por entidades, coletivos e agentes culturais em suas comunidades, bem como apoiar, valorizar, reconhecer, dimensionar e divulgar as culturas e os fazeres culturais em seus diversos territórios.

Mais informações

Para informações adicionais, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: cursos.cultura@piracicaba.sp.gov.br.

