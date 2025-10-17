Projeto 'Mãe Acolhida' é aprovado pela Câmara; veja como funciona

A Câmara de Vereadores aprovou, em segunda discussão, o Projeto de Lei (PL) 219/2025, que institui o Programa Municipal “Mãe Acolhida”. O texto, de autoria do vereador Edson Bertaia (MDB), foi aprovado durante a 59ª reunião ordinária, realizada na última quinta-feira (16).

VEJA MAIS:



O programa destina-se ao apoio psicológico, social e educativo a mães solo em situação de vulnerabilidade social.