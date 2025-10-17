17 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
COLISÃO GRAVE

Vereador sofre acidente de moto e é operado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
O parlamentar de Charqueada, Romero Rocca, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao HFC.
O parlamentar de Charqueada, Romero Rocca, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao HFC.

 A noite desta quarta-feira (15) terminou em susto e correria em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba. O vereador Romero Rocca (PV) sofreu um grave acidente de moto quando voltava de uma visita no bairro Santa Luzia.

VEJA MAIS

Segundo informações apuradas, o político seguia pela rotatória do Córrego da Onça, perto do bairro Paraisolândia, quando um carro cruzou a pista de repente. A batida foi violenta: Romero foi arremessado e teve fratura no fêmur e ferimentos no joelho.

Equipes do SAMU chegaram rápido e fizeram o resgate no local. O vereador foi levado às pressas para o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), em Piracicaba, onde passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (16).

De acordo com as últimas informações, o estado de saúde de Romero é estável, e ele segue em recuperação. Horas antes do acidente, o vereador havia feito visitas. Ao retornar do compromisso ele sofreu o acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários