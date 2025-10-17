Vereador sofre acidente de moto e é operado em Piracicaba

A noite desta quarta-feira (15) terminou em susto e correria em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba. O vereador Romero Rocca (PV) sofreu um grave acidente de moto quando voltava de uma visita no bairro Santa Luzia.

Segundo informações apuradas, o político seguia pela rotatória do Córrego da Onça, perto do bairro Paraisolândia, quando um carro cruzou a pista de repente. A batida foi violenta: Romero foi arremessado e teve fratura no fêmur e ferimentos no joelho.