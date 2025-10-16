Frente fria traz chuva e queda de temperatura para Piracicaba

A previsão meteorológica aponta que Piracicaba deve registrar chuvas ao longo desta sexta-feira (17), com risco de temporal durante a tarde. O cenário é resultado da atuação de uma frente fria que avança pelo estado de São Paulo, favorecendo a formação de nuvens carregadas sobre a região.
De acordo com dados de institutos de meteorologia, as instabilidades devem permanecer ativas também no sábado (18), quando há possibilidade de intensificação das tempestades. O alerta inclui ventos fortes, queda de granizo em pontos isolados e redução significativa das temperaturas.
Os termômetros devem variar entre 14 °C e 22 °C durante o fim de semana. A chegada do ar frio deve provocar sensação térmica mais baixa, especialmente nas madrugadas, que devem ser geladas.
Meteorologistas explicam que a combinação entre o calor acumulado nos últimos dias e a chegada da massa de ar frio cria condições favoráveis para pancadas de chuva mais intensas. O volume acumulado pode ser elevado em algumas áreas, o que aumenta o risco de alagamentos.