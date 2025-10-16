Frente fria traz chuva e queda de temperatura para Piracicaba

A previsão meteorológica aponta que Piracicaba deve registrar chuvas ao longo desta sexta-feira (17), com risco de temporal durante a tarde. O cenário é resultado da atuação de uma frente fria que avança pelo estado de São Paulo, favorecendo a formação de nuvens carregadas sobre a região.

De acordo com dados de institutos de meteorologia, as instabilidades devem permanecer ativas também no sábado (18), quando há possibilidade de intensificação das tempestades. O alerta inclui ventos fortes, queda de granizo em pontos isolados e redução significativa das temperaturas.