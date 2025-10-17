Conheça Piracicaba, uma das melhores cidades para viver no Brasil

Piracicaba surge como opção atrativa para famílias que buscam qualidade de vida sem abrir mão de oportunidades profissionais. Localizada a cerca de 160 km da capital paulista e próxima a polos como Campinas, a cidade soma infraestrutura metropolitana a um ambiente urbano acolhedor. Com população estimada em cerca de 423 mil habitantes, IDH elevado e presença entre as 20 cidades com melhor qualidade de vida no país, Piracicaba oferece equilíbrio entre serviços e custo de vida: segundo dados locais, a renda per capita anual gira em torno de R$ 82,5 mil, com preços de imóveis e aluguéis mais acessíveis que os praticados na capital.

A economia é diversificada: indústria, agronegócio, tecnologia e serviços formam a base produtiva da cidade, apoiada por um forte ecossistema acadêmico. A ESALQ-USP, referência internacional em ciências agrárias desde 1901, e instituições como a UNIMEP tornam Piracicaba um polo de formação e pesquisa, atraindo estudantes de todo o Brasil e do exterior e fomentando startups e empresas ligadas ao agronegócio e à biotecnologia. Na saúde, a cidade conta com hospitais de alta complexidade e centros especializados que dão suporte a uma extensa rede assistencial.