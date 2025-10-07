'Sem registro'; ANVISA proíbe venda de 78 cosméticos famosos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (6), o recolhimento de 69 cosméticos fabricados pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda., além de um produto da Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda. A medida inclui a suspensão da fabricação, distribuição, comercialização, propaganda e uso desses itens.
Irregularidade de registro
A suspensão da maioria dos produtos está relacionada à irregularidade na forma de regularização sanitária. Os 69 cosméticos da Cosmoética, bem como a Máscara Capilar Selante Blond da Vegan do Brasil, foram apenas notificados à Agência, procedimento reservado a cosméticos de baixo risco a marca Ozonteck também teve irregularidades em oito produtos. No entanto, devido à sua composição e finalidade, a Anvisa exige o registro, um processo mais complexo de avaliação.
A lista dos produtos da Cosmoética afetados pela suspensão e recolhimento inclui uma variedade de itens de realinhamento, progressivas, botox capilar e selagens, comercializados sob diversas marcas, como:
- Realinhamento Térmico: Buran Profissional, MS Professional, Tarrare Profissional, Oriente Beauty.
- Progressivas: Intensive Liss Triviê (Botox Matizador), Organic Liss Extreme IS Profissional Hair, Gloss Liss - Liberty Hair, Fusion Liss Orient Beauty, Progressiva Santore, Progressiva Megarepair Luna System, Creme Progressiva Luna System, Liso Em Casa Progressiva New Gold, Progressiva Glowme, Progressiva Diversi Hair, Sellin Pro Alfalea Progressiva, Progressiva Care, Progressiva JL Professional, Alinhamento Orgânico Naus, Liss Extreme - Profissional Zelo Hair, Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care, Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora), High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora), Progressiva Perfect Liss.
- Selagens: Nordestina True Liss Cosmetics, Selagem Chilena Ledebut, Selagem 500ml e 1L Saint Glamour Beauté, Alisamento Algas +, Extreme Gold Selagem Gold RT Professional, Selagem Perla Profissional, Selagem Extreme Blond Kalainne, Selagem Algas Fino Cheiro, Multicream SSB Selagem Latorre Paris, Selagem Kalainne, Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos, Gloss Selagem Umecthair, Selagem Chinesa Niza Freitas, Selagem Kelsi Cosméticos, Selagem Orgânica Forest Hair, Selagem Gold - Ledebut, Selagem Matizadora Rute Rezende, Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos, Selagem Extreme Kalainne.
- Outros Produtos: Prohibida Bravie, Complexo Redutor - Terrare Profissional, Liberadah Bravie, Volume Control - Profissional Zelo Hair, Ocean Shine Florac Cosmetics, Educ Hair Edumi, Release Ledebut, Extreme Reduct Dona Lara, Hair Perfect Premium Tresaav, Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias, Liso de Milhões Beleza Rara, Esse Liso É Um Luxo - Savassi, Liso Perfeito - SA Carrias, BTX Premium - Asaphepro, Expert Premium Botox Florac Cosmetics, Botox Collagen BTX Karseell, Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro, Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair, Botox Blueberry Umecthair, Botox Queen Hair, Botox Violet Mask Ledebut, Botox Branco Perla Profissional, Botox Matizador Kalainne, Botox Matizador Rute Rezende, Botox XG Forest Hair, Máscara Realinhamento.
- Além destes, o produto Truss Máscara Capilar Selante Blond, da Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda., teve as mesmas restrições aplicadas pela Agência, também por estar apenas notificado, quando o registro era obrigatório.
Suspensão de cosméticos da Ozonteck
A Anvisa estendeu a ação de fiscalização à empresa +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda., responsável pela marca Ozonteck. Todos os cosméticos da marca foram suspensos e devem ser recolhidos.
Neste caso, a medida foi tomada porque, embora os produtos estivessem registrados como cosméticos, eles apresentavam alegações de atividade farmacológica, o que é vedado para este tipo de categoria.
Os produtos da Ozonteck suspensos são:
- Sabonete Líquido OX3 Ozonteck
- Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck
- Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck
- Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck
- Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck
- Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck
- Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck
- Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck
A Anvisa reitera que produtos sem registro ou regularização não garantem segurança e eficácia, e seu uso não é recomendado. A Agência recebe denúncias de produtos irregulares pela Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).