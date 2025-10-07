'Sem registro'; ANVISA proíbe venda de 78 cosméticos famosos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (6), o recolhimento de 69 cosméticos fabricados pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda., além de um produto da Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda. A medida inclui a suspensão da fabricação, distribuição, comercialização, propaganda e uso desses itens.

Irregularidade de registro

A suspensão da maioria dos produtos está relacionada à irregularidade na forma de regularização sanitária. Os 69 cosméticos da Cosmoética, bem como a Máscara Capilar Selante Blond da Vegan do Brasil, foram apenas notificados à Agência, procedimento reservado a cosméticos de baixo risco a marca Ozonteck também teve irregularidades em oito produtos. No entanto, devido à sua composição e finalidade, a Anvisa exige o registro, um processo mais complexo de avaliação.