ANVISA libera 2,6 mil antídotos contra intoxicação por metanol

O Brasil corre para conter uma onda de envenenamentos por metanol. Com 225 notificações suspeitas e 15 óbitos em análise, o Ministério da Saúde obteve neste fim de semana a liberação de emergência para importar 2,6 mil frascos de Fomepizol, principal antídoto para o problema e inexistente no mercado nacional.

A autorização foi concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no domingo (5), menos de 24 horas depois de o ministério protocolar o pedido. O lote – 2,5 mil unidades adquiridas pelo governo e 100 doadas pelo fabricante japonês – será despachado pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e deve desembarcar no País nos próximos dias.

Casos espalhados