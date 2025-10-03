03 de outubro de 2025
ANVISA proíbe venda de medicamento para impotência após problema

Por Bruno Mendes/JP
Tempo de leitura: 1 min
Foto: Freepik
Órgão regulador publicou a suspensão da venda e divulgação dos medicamentos no Diário Oficial da União na quarta-feira (1)
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou na última quarta-feira (1) determinações que proíbem a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de diversos produtos sem a devida regularização. As medidas afetam itens da empresa Odara Serviços Alimentícios Ltda. e todos os derivados de Cannabis da marca CBfarma.

Produtos da Odara Serviços Alimentícios apreendidos

A ANVISA ordenou a apreensão de todos os lotes de itens da empresa Odara, que estavam sendo comercializados e divulgados sem registro, notificação ou cadastro obrigatório na Agência.

A proibição se estende aos seguintes produtos:

  • Libido Homem Fórmula Black
  • Fórmula Libido Mulher 40+
  • Maca Peruana 500 mg
  • Tribulis Terrestris 500 mg
  • Sildenafil 50 mg
  • Macalafil 5 Black
  • Orlistat 120 mg
  • Testo XXL Fórmula Black Alta Performance

Proibição de derivados de Cannabis da CBfarma

No mesmo dia, a ANVISA determinou a proibição de todos os produtos derivados de Cannabis da marca CBfarma. A CBfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. teve a comercialização e divulgação de todos os seus lotes vetada por não possuir a Autorização de Funcionamento necessária para fabricar e comercializar os itens. A Agência apontou que os produtos estavam sendo vendidos sem o registro ou autorização obrigatória.

A ANVISA ressalta que produtos irregulares não têm garantia de qualidade, segurança e eficácia, podendo oferecer riscos à saúde dos consumidores. A Agência não endossa a utilização desses itens e orienta que qualquer produto nessas condições seja denunciado por meio da Ouvidoria ou da Central de Atendimento (0800 642 9782).

