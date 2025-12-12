O temporal que desabou na tarde desta sexta-feira (12) transformou Piracicaba em um cenário de destruição. Na avenida Manoel Conceição, uma árvore de grande porte simplesmente desabou em cima de dois carros — um Ford Ka e um Peugeot — deixando motoristas e pedestres em pânico.

Um dos condutores precisou ser retirado pelos bombeiros, já que os fios de alta tensão ficaram espalhados pela via, oferecendo risco de choque e explosão.

Com o impacto, postes também tombaram, derrubando toda a fiação e bloqueando completamente o sentido Ponte do Mirante. Quem passava pelo local teve que voltar, porque não sobrou nem espaço para motos.