O temporal que desabou na tarde desta sexta-feira (12) transformou Piracicaba em um cenário de destruição. Na avenida Manoel Conceição, uma árvore de grande porte simplesmente desabou em cima de dois carros — um Ford Ka e um Peugeot — deixando motoristas e pedestres em pânico.
Um dos condutores precisou ser retirado pelos bombeiros, já que os fios de alta tensão ficaram espalhados pela via, oferecendo risco de choque e explosão.
Com o impacto, postes também tombaram, derrubando toda a fiação e bloqueando completamente o sentido Ponte do Mirante. Quem passava pelo local teve que voltar, porque não sobrou nem espaço para motos.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar seguem na avenida tentando liberar a área e evitar novos acidentes.
A região continua sem energia, e moradores relatam apagão e queda de internet desde o início da tempestade.
A CPFL foi questionada e enviou a seguinte nota: "A CPFL Paulista informa que equipes já estão atendendo a ocorrência no local indicado, em Piracicaba, onde a rede elétrica foi danificada pela queda de uma árvore de grande porte sobre a fiação. O trecho foi isolado e os postes atingidos serão substituídos o mais brevemente possível."