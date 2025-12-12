13 de dezembro de 2025
SUSTO

Temporal derruba árvore gigante sobre carros em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Claudinho Coradini/Pira1/JP
A queda causou estragos na Vila Rezende.
A queda causou estragos na Vila Rezende.

  O temporal que desabou na tarde desta sexta-feira (12) transformou Piracicaba em um cenário de destruição. Na avenida Manoel Conceição, uma árvore de grande porte simplesmente desabou em cima de dois carros — um Ford Ka e um Peugeot — deixando motoristas e pedestres em pânico.

Um dos condutores precisou ser retirado pelos bombeiros, já que os fios de alta tensão ficaram espalhados pela via, oferecendo risco de choque e explosão.

Com o impacto, postes também tombaram, derrubando toda a fiação e bloqueando completamente o sentido Ponte do Mirante. Quem passava pelo local teve que voltar, porque não sobrou nem espaço para motos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar seguem na avenida tentando liberar a área e evitar novos acidentes.

A região continua sem energia, e moradores relatam apagão e queda de internet desde o início da tempestade.

A CPFL foi questionada e enviou a seguinte nota: "A CPFL Paulista informa que equipes já estão atendendo a ocorrência no local indicado, em Piracicaba, onde a rede elétrica foi danificada pela queda de uma árvore de grande porte sobre a fiação. O trecho foi isolado e os postes atingidos serão substituídos o mais brevemente possível."

