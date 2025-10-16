Agenda Cultural: Piracicaba recebe Flipira e homenagem a Mahle

A 6ª Flipira — Festa Literária de Piracicaba — abre na sexta (17) no Engenho Central com ampla programação que inclui palestra sobre Machado de Assis, participação de autores convidados como Raquel Alves e homenagens, entre elas ao jornalista e escritor Cecílio Elias Neto. No domingo (19) a cidade também presta homenagem musical ao compositor Ernst Mahle, com concerto da Orquestra de Câmara no Salão Nobre da ESALQ. Além desses destaques literários e musicais, Piracicaba recebe uma série de outras atrações neste fim de semana, e há ainda extensa programação cultural no Sesi e no Sesc.
6ª Flipira – Festa Literária de Piracicaba
A 6ª Festa Literária de Piracicaba (Flipira) começa na sexta-feira (17), no Engenho Central. A abertura será às 19h30 no anfiteatro do Galpão 14 com palestra sobre Machado de Assis pelo historiador Armando Alexandre dos Santos, seguida de homenagem ao escritor piracicabano Ludovico da Silva, apresentação do Colégio Objetivo, show de Aline Bueno, inauguração de exposição e coquetel. No sábado (18) e domingo (19), a festa segue das 10h às 18h. O evento é gratuito e promovido pela Academia Piracicabana de Letras em parceria com as secretarias de Cultura e Turismo, a Biblioteca Municipal, o CLIP e o GOLP, além de homenagear o jornalista e escritor Cecílio Elias Neto por sua trajetória.
A programação reúne autores convidados, editoras e livrarias, saraus, bandas, oficinas, contação de histórias e debates no Espaço dos Escritores. A escritora Raquel Alves é a convidada especial, e o Sesc traz Iara Machado com distribuição de seu livro sobre Tradições Populares. Há ainda áreas temáticas como a Flipirinha (infantil), Espaço Flipteen (adolescentes), Espaço 60+ e a moeda simbólica Flipix para troca de livros. Durante o evento, serão entregues diplomas Thales Castanho de Andrade a quatro jovens leitores. A programação completa está disponível aqui.
Concerto em homenagem a Mahle
A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) apresenta no domingo (19), às 16h, no Salão Nobre da ESALQ/USP, um concerto em homenagem ao compositor Ernst Mahle. A entrada é gratuita. O programa traz obras do maestro, entre elas a “Suite Nordestina” e a “Suite 'Viajando pelo Brasil' nº 2”, que evoca sonoridades de sete estados, e contará com quatro concertinos executados por solistas convidados que tiveram ligação profissional e pessoal com Mahle.
A apresentação reúne os 15 instrumentistas da OCP e músicos convidados, reforçando laços afetivos e artísticos com a trajetória do homenageado. Segundo o regente Fhelipe Serafim, a escolha do repertório e dos intérpretes busca compartilhar com a comunidade o legado de Mahle. A OCP, iniciativa do Instituto APEC originada da Orquestra Educacional de Piracicaba, mantém foco em formação técnica e repertório que vai do clássico ao romântico e à música brasileira.
Piracicaba Tattoo Fest
O 12º Piracicaba Tattoo Fest acontece de sexta (17) a domingo (19) no Engenho Central, e reunirá mais de 250 tatuadores e body piercers em um encontro que mistura arte, música e esportes. A entrada é beneficente, mediante doação de 1 kg de alimento ou pix de R$ 5 à LBV, e o evento contará com feira Universo Mix, estandes de marcas, exposição de carros da Kultura Kustom, food trucks, espaço kids, pista de skate livre e DJs da Vinyl Attack. Haverá também concurso de tatuagem e piercing, eleição da Miss Tattoo, julgamentos, premiação e estrutura com barracões climatizados (tendas em caso de chuva). O estacionamento é gratuito, com acesso de veículos pela Ponte do Morato e entrada de pedestres pela Ponte Estaiada.
A programação musical no Palco Leuven traz Teenage Lobotomy (cover de Ramones) como atração principal da sexta (17), Brave New Maiden (cover de Iron Maiden) no sábado (18) e o projeto Brutal Brega, com João Gordo, no domingo (19), além de várias bandas locais ao longo dos três dias. Os portões abrem às 13h na sexta e às 10h no sábado e domingo. Mais informações e a grade completa estão no perfil do evento no Instagram @piracicabatattoofest.
Apresentação do Grupo Pádua Produções
O Grupo Pádua Produções Artísticas apresenta “O Primo da Califórnia”, comédia do século XIX de Joaquim Manuel de Macedo em adaptação dramatúrgica de Bêne Giangrossi, Lívia Spada e Pádua Soares. A montagem dirigida por Lívia Spada e Bêne Giangrossi narra as desventuras de Adriano Genipapo, um jovem músico sem sorte que, por conta de uma brincadeira urdida por amigos, vê sua vida transformar-se da noite para o dia ao ser reputado rico, situação que dá margem a mal-entendidos e humor típico do teatro de época.
O elenco reúne Bárbara Austen, Gabriel Passos, Giuliano Marangoni, Jaiane Vettore, Julio Vett, Luccas Jacquie, Nathalia Lopes e Pádua Soares. As apresentações ocorrem na sexta (17) e no sábado (18), sempre às 20h, no Cine Teatro ECA Guarantã (Av. Santa Lidia, 548, Piracicaba-SP). Ingressos ao preço promocional único de R$ 20,00.
MovimentAr – Artesanato na Paulista
A Estação da Paulista recebe neste domingo (19), das 10h às 17h, a próxima edição do MovimentAr – Artesanato na Paulista, feira gratuita que reúne artesanato, gastronomia, música ao vivo e atividades formativas na avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580. Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio do Sesc, o evento reúne expositores de oito coletivos do projeto QFÉE? (Que Feira é Essa?), valorizando o trabalho manual, a economia solidária e práticas da agricultura familiar, além de aproximar produtores e público para fomentar consumo consciente e preservação de saberes locais.
A programação inclui atrações musicais e a oficina Peixes de Madeira – Pingente & Chaveiro, oferecida pela Collab Aroma & Art em parceria com a Rede Guandu, entre 11h e 16h em sessões de 20 minutos. A participação é gratuita e não exige inscrição, e cada participante recebe um peixinho de madeira para customizar. Batizado para destacar atividades ao ar livre e a identidade local (o “Ar” faz alusão ao dialeto piracicabano), o MovimentAr reforça o compromisso municipal com a economia criativa. Mais informações pelo telefone (19) 3403-2648.
Espetáculo “À Espera de Rogério”
O espetáculo À Espera de Rogério, monólogo tragicômico de Anselmo Figueiredo, retorna a Piracicaba para duas apresentações únicas na sexta (17) e sábado (18), às 20h, no Ponto de Cultura Garapa. A montagem acompanha Cido, morador da periferia que mistura lembranças, delírios e relatos do cotidiano enquanto aguarda o suposto meio-irmão Rogério; a recepção ao público fica por conta da Drag Queen Lily Butterfly, personagem que introduz a peça com humor antes de conduzir os espectadores para o universo íntimo e contraditório de Cido. A peça propõe reflexão sobre diversidade sexual e identidades de gênero fora dos padrões cis-heteronormativos, abordando com sensibilidade e ironia questões de exclusão, memórias familiares e afetos.
A classificação etária é a partir de 14 anos. As apresentações acontecem na Rua Dom Pedro II, 1313, Bairro Alto. Os ingressos podem ser adquiridos por PIX via WhatsApp (19) 99487-2332 ou no local a partir das 19h (dinheiro ou PIX). Informações pelo mesmo número.
Passeio Histórico no Engenho
A Prefeitura de Piracicaba, com apoio do Misp, promove neste domingo (19) mais uma edição do Passeio Histórico no Parque do Engenho Central, com início às 8h e inscrições gratuitas (60 vagas). As inscrições devem ser feitas pelo site do evento. A atividade é coordenada por Pedro Maurano (Engenho Central) e pelo historiador Maurício Beraldo (Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes), com apoio da Secretaria Municipal de Turismo.
A caminhada, com saída do portal do parque, percorre os principais espaços do complexo e destaca aspectos históricos, arquitetônicos e culturais dos antigos armazéns da Société de Sucreries Brésiliennes, desde a fundação no século XIX até a desativação industrial no século XX. O Engenho Central, inaugurado em 1881 e tombado pelo Codepac em 1989, abriga hoje equipamentos culturais como o Teatro Erotides de Campos e a Pinacoteca Municipal. Mais informações pelo telefone (19) 3403-2600.
Caminhada “Kazamigas”
A terceira edição da corrida e caminhada do Outubro Rosa promovida pelo grupo Kazamigas acontece no domingo (19), com apoio da Prefeitura de Piracicaba. O percurso tem 5 km, concentração a partir das 7h e largada marcada para as 7h30 em frente à lagoa do bairro Santa Rita. Inscrições pagas podem ser feitas pelo site.
Criado em 2019 por Ezidineia Gonçalves (Neia) e Vanilse Militão com apenas 15 participantes, o grupo cresceu e hoje reúne cerca de 620 mulheres em treinos regulares. Para a prova deste ano, a expectativa é de aproximadamente 1.600 inscritas. Segundo Neia, a prática esportiva tem sido importante como rede de apoio para enfrentar câncer de mama, depressão, ansiedade e obesidade, além de contribuir para a recuperação da autoestima entre as participantes.
SESI Piracicaba
O ECOCINE, Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos, chega à sua 33ª edição reafirmando o pioneirismo iniciado em 1992 junto à ECO-92 e mantendo o diferencial de integrar, de forma estruturada, temáticas ambientais e de direitos humanos na programação audiovisual. O festival retorna ao projeto Cine SESI-SP em Piracicaba com sessões que combinam reflexão ambiental e compromisso social, dirigidas a públicos diversos.
Na Sessão 3 será exibido Kaeté (Brasil, 2024), documentário de 48 minutos dirigido por Pedro Ciampolini que acompanha três personagens em Ubatuba, litoral norte de São Paulo; entre eles o ornitólogo René Santos, em busca da Calyptura cristata, ave da Mata Atlântica considerada extinta há cerca de 200 anos. A sessão acontece no Teatro SESI Piracicaba (Av. Luiz Ralph Benatti, 600, Vila Industrial) na quarta-feira (22), às 19h, com classificação livre e exibição em formato digital colorido. Ingressos devem ser reservados pelo portal Sesi Eventos.
SESC Piracicaba
17/10 (sexta) — No Teatro, às 20h, o show intimista de Tassia Guarnieri com a Caipira Jazz Duo (Daniel Zivko na guitarra/violão manouche e Matheus Tagliatti no contrabaixo/violão de 7) lança o álbum Cartola (2025) e convida o público a uma releitura dramática da obra do compositor. Ingressos à venda nas bilheterias a partir de 8/10 às 17h; preços informados: Credencial Plena R$ 12,00, Meia R$ 20,00 e Inteira R$ 40,00.
18/10 (sábado) — Às 14h, no Anfiteatro do Barracão 14 (Engenho Central), Raquel Alves ministra a palestra “Literatura Infantil e segurança emocional”, relacionando a obra infantojuvenil com o desenvolvimento emocional; atividade gratuita e classificação livre. Às 16h, no Ginásio, o espetáculo musical infantil Planeta Oca apresenta canções lúdicas e educativas sobre meio ambiente em repertório pensado para crianças; entrada gratuita, com retirada de ingressos no dia do evento a partir das 10h.
19/10 (domingo) — Pela manhã, às 11h, no Parque Lúdico, a vivência “Viajando pelos Sons das Cordilheiras” propõe um piquenique cultural para crianças de 5 a 12 anos e suas famílias, com contação da fábula boliviana “Os três amigos músicos” e brincadeiras sensoriais, conduzida por C’Ayu Manuela Hernández Solano e José Giovanni Narvaez Flores (Coletivo Identidade Livre); atividade gratuita. Às 15h, de volta ao Anfiteatro do Barracão 14, a pesquisadora Iara Machado apresenta “Tradições populares em Piracicaba, um pedaço do ‘chão encantado’”, conversando sobre a publicação do Sesc Piracicaba; entrada gratuita.
22/10 (quarta) — No Teatro, às 19h30, o encontro de bateras com Felipe Olivetto, André Moreira e Roggero Chiarinelli debate “Batera de Estúdio e Técnicas”, abordando groove, groupings, viradas e prática com click; entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do início.