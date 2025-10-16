Agenda Cultural: Piracicaba recebe Flipira e homenagem a Mahle

A 6ª Flipira — Festa Literária de Piracicaba — abre na sexta (17) no Engenho Central com ampla programação que inclui palestra sobre Machado de Assis, participação de autores convidados como Raquel Alves e homenagens, entre elas ao jornalista e escritor Cecílio Elias Neto. No domingo (19) a cidade também presta homenagem musical ao compositor Ernst Mahle, com concerto da Orquestra de Câmara no Salão Nobre da ESALQ. Além desses destaques literários e musicais, Piracicaba recebe uma série de outras atrações neste fim de semana, e há ainda extensa programação cultural no Sesi e no Sesc.

A 6ª Festa Literária de Piracicaba (Flipira) começa na sexta-feira (17), no Engenho Central. A abertura será às 19h30 no anfiteatro do Galpão 14 com palestra sobre Machado de Assis pelo historiador Armando Alexandre dos Santos, seguida de homenagem ao escritor piracicabano Ludovico da Silva, apresentação do Colégio Objetivo, show de Aline Bueno, inauguração de exposição e coquetel. No sábado (18) e domingo (19), a festa segue das 10h às 18h. O evento é gratuito e promovido pela Academia Piracicabana de Letras em parceria com as secretarias de Cultura e Turismo, a Biblioteca Municipal, o CLIP e o GOLP, além de homenagear o jornalista e escritor Cecílio Elias Neto por sua trajetória.

A programação reúne autores convidados, editoras e livrarias, saraus, bandas, oficinas, contação de histórias e debates no Espaço dos Escritores. A escritora Raquel Alves é a convidada especial, e o Sesc traz Iara Machado com distribuição de seu livro sobre Tradições Populares. Há ainda áreas temáticas como a Flipirinha (infantil), Espaço Flipteen (adolescentes), Espaço 60+ e a moeda simbólica Flipix para troca de livros. Durante o evento, serão entregues diplomas Thales Castanho de Andrade a quatro jovens leitores. A programação completa está disponível aqui.

Concerto em homenagem a Mahle