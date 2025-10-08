FLIPIRA começa na semana que vem; Veja a programação completa

A 6ª edição da Flipira (Festa Literária de Piracicaba) começa na sexta-feira (17) no Engenho Central com uma programação que reúne homenagens, leituras, palestras, oficinas e atrações culturais para todas as idades. A abertura oficial acontece às 19h30 no Anfiteatro Barracão 14, com cerimonial de Carmen Pilotto e João Baptista Athayde e palavras de Raquel Delvaje, presidente da Academia Piracicabana de Letras.

A noite de lançamento terá destaque local e nacional: Renato Scudeller da Silva falará sobre o homenageado local Ludovico da Silva, seguido de leitura de texto por Ivana Maria França de Negri. A cantora Aline Bueno fará apresentação musical, e o historiador e escritor Armando Alexandre dos Santos proferirá palestra sobre o homenageado nacional da festa, Machado de Assis. Haverá também leitura de poema por Elisabete Bortolin, apresentação de alunos do Colégio Objetivo com músicas e declamações de poemas de Cora Coralina, e encerramento com coquetel.

Sábado – 18/10