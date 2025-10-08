FLIPIRA começa na semana que vem; Veja a programação completa

A 6ª edição da Flipira (Festa Literária de Piracicaba) começa na sexta-feira (17) no Engenho Central com uma programação que reúne homenagens, leituras, palestras, oficinas e atrações culturais para todas as idades. A abertura oficial acontece às 19h30 no Anfiteatro Barracão 14, com cerimonial de Carmen Pilotto e João Baptista Athayde e palavras de Raquel Delvaje, presidente da Academia Piracicabana de Letras.
A noite de lançamento terá destaque local e nacional: Renato Scudeller da Silva falará sobre o homenageado local Ludovico da Silva, seguido de leitura de texto por Ivana Maria França de Negri. A cantora Aline Bueno fará apresentação musical, e o historiador e escritor Armando Alexandre dos Santos proferirá palestra sobre o homenageado nacional da festa, Machado de Assis. Haverá também leitura de poema por Elisabete Bortolin, apresentação de alunos do Colégio Objetivo com músicas e declamações de poemas de Cora Coralina, e encerramento com coquetel.
Sábado – 18/10
10h às 12h – Banda Itinerante Dio Jazz Band;
10h às 11h – Palestra “Desenvolvimento da Literatura em tempos de Inteligência Artificial”, com Professor Vitor Vencovsky – Auditório 14 – Ludovico Silva;
10h às 11h – Oficina de Mangá, com a Professora Camila Alencar (Colégio Objetivo) – Flipteen – Espaço Oficina;
10h às 10h30 – Contação de história: Histórias de inclusão da APASPI, com Ana Christina Martins – Palco Machado de Assis;
10h às 11h30 – Oficina Rascunho de mim – Escrevendo para me transformar, com Luna Laboré, psicóloga e escritora – Espaço Oficina Alternativa;
10h às 10h30 – Contação de história: Os dez monstrinhos, com Josemir Lemos – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
10h30 às 11h30 – Coral Luiz de Queiroz, com maestrina Cintia Pinotti – Palco Machado de Assis;
10h30 às 11h – Contação de histórias: Você é especial (Max Lucado) e As duas árvores (Ivana De Negri), com Christina Negro – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
11h às 12h – Palestra “Humanidades, tirania e barbárie: a saída do grau zero da Inteligência”, com Prof. Dr. Daner Hornich, Prof. Me. Fábio Camilo Biscalchin e Prof. Dr. Humberto Ramos – Auditório 14 – Ludovico Silva;
11h às 12h – Oficina Mandala Monetária, com Ana Christina Martins – Espaço Oficina;
11h às 12h – Cantigas infantis com Leda Coletti, Maria de Lourdes Piedade Sodero e Ana Maria Muller – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
11h30 às 12h – Contação de história: Dig, Dig, Dig passe o ponto, com Carmelina Toledo Piza – Palco Machado de Assis;
11h30 às 13h – Oficina de Literatura de Cordel, com José Jesus Leite – Espaço Oficina Alternativa;
12h às 13h – Mesa literária: “É urgente escutar o que Capitu tem a dizer.” Autores convidados: Celso Cristiano, Luciana Lima, Sabrina Gottschlisch. Mediação: Rita Manzano – Auditório 14 – Ludovico Silva;
12h às 13h – Jogos de rimas com brindes, com Bianca Rosenthal – Espaço Oficina;
12h às 13h50 – Sarau apresentado por Elson de Belém – Palco Machado de Assis;
13h às 14h – “60 anos de Literatura, 70 de Jornalismo e o amor pela Caipiracicabanidade”, com Cecilio Elias Netto – Auditório 14 – Ludovico Silva;
13h às 14h – Oficina Pintura de Flâmula de Tecido com carimbos, com Ana Paula Berno Paiva (Caravanarte) – Espaço Oficina;
13h às 13h30 – Contação: A história do Zé, com Madalena Tricânico – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
13h às 14h30 – Oficina Palavras na Lente, com o fotógrafo Ricardo Raya – Espaço Oficina Alternativa;
14h às 15h – Oficina de fuxico – Marcadores de página de fuxico, com Daia (Caravanarte) – Espaço Oficina;
14h às 15h30 – Raquel Alves: “Literatura Infantil e segurança emocional” – Auditório 14 – Ludovico Silva;
14h às 15h – Stand-up Comedy Show “Fala Comigo!”, com Mauricio Ribeiro – Palco Machado de Assis;
14h às 14h30 – Sarauzinho, com Patricia Lima – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
14h30 às 15h30 – Oficina Comunicação e Oratória, com Professor Thiago Bonfim – Colégio Objetivo – Espaço Oficina Alternativa;
15h às 17h – Apresentação “Mona Capivara”;
15h às 15h30 – Contação de Histórias, com Evair Sousa – Palco Machado de Assis;
15h às 16h – Oficina Marca Páginas de Lettering, com Camila Mattos (Caravanarte) – Espaço Oficina;
15h às 16h – Contação de histórias “Rio”, com Marcela Montrazi e Verena Venâncio – Caravanarte – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
15h30 às 16h – Apresentação musical do Colégio Objetivo – Palco Machado de Assis;
15h30 às 16h30 – Palestra “Viagem Literária”, com Ésio Pezzato – Auditório 14 – Ludovico Silva;
15h30 às 16h30 – Oficina: Vida em corpo e alma, com Altevir Esteves – Editora Mundo de Letras (Atividade 60+) – Espaço Oficina Alternativa;
16h às 17h – Entrega do Diploma Thales Castanho de Andrade para crianças/jovens destaque e lançamento do livro infantil O grande sonho de Ermelinda Queiroz, da escritora Carmen Pilotto – Canto do Conto – Flipirinha;
16h às 17h – Pintando a Estação da Paulista - Pinte e ganhe um livro, com Antônio Alleoni – Espaço Oficina;
16h às 17h30 – Batalha de Rima – Palco Machado de Assis;
16h30 às 17h30 – Oficina Biblioterapia: A terapia através das palavras, com Karin Foldes, escritora e terapeuta – Espaço Oficina Alternativa;
17h às 18h – Concerto Literomusical “Algumas notas”, com André Gandolfo – Auditório 14 – Ludovico Silva;
17h às 17h30 – Contação: Caju, Uma história de amor, com Carmelina Toledo Piza – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
17h30 às 18h – Dança com Cia Elyssa Nur – Palco Machado de Assis;
17h30 às 18h – Bate-papo Literário, com Editora Literabooks – Espaço Oficina Alternativa.
Espaços / Programação permanente (10h-18h)
- Flipirinha: espaço lúdico para crianças, com pescaria, pinturas, leituras e contação de histórias; e a livraria para comprar livros com a moeda flipix – Barracão 9;
- Espaço ESALQ: “Do verde ao ser: Esalq entre flora, fauna e pessoas”, com dinâmicas variadas e jogos pedagógicos – Barracão 9;
- Flipteen: Espaço de Jogos de Tabuleiro e Quadrinhos, com Guilda Colecionáveis – Barracão 10;
- IHGP: Exposição fotográfica – Barracão 9;
- Academia Piracicabana de Letras: Estande com os Banners dos homenageados da 6ª Flipira – Barracão 9;
- Estande da Biblioteca Municipal de Piracicaba;
- Projeto Caravanarte - Contação de histórias, brincadeiras, oficinas e Apresentação de Atividades de alunos de diversas escolas da cidade – Barracão 9;
- Estande do Colégio Objetivo – Com espaço temático Cora Coralina: Mulheres na Literatura (exposição e vídeos), Espaço interativo com Poetando e Poesia ao pé do ouvido - Barracão 9;
- MISP – Museu da Imagem e do Som de Piracicaba: Exibição de curtas-metragens - Galpão 8A;
- Cartunista e desenhista Erasmo Spadotto - oficina de caricaturas - Barracão 9;
- Caricaturista Érico San Juan – Caricaturas ao vivo - Barracão 9.
Domingo – 19/10
10h - Caipiras no Plein Air - pintando paisagens do Engenho;
10h às 18h - Escritores de Piracicaba, de outras cidades do Estado de São Paulo e outros Estados do Brasil, inscritos na Flipira, estarão apresentando suas obras: autografando, lançando e/ou vendendo seus livros – Barracão 9;
10h às 10h30 - Palestra: A sociedade Piracicabana e a Revolução de 32, com o Presidente do IHGP Edson Rontani Júnior – Auditório 14 – Ludovico Silva;
10h às 11h30 - Oficina Rascunho de mim – Escrevendo para me transformar, com Luna Laboré, psicóloga e escritora - Espaço Oficina alternativa;
10h às 10h30 - Contação de história: Dig, Dig, Dig, passe o ponto, com Carmelina Toledo Piza – Palco Machado de Assis;
10h às 10h30 - Contação de história: Os dez monstrinhos, com Josemir Lemos – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
10h30 às 11h - Apresentação Musical do Colégio Objetivo – Palco Machado de Assis;
11h às 12h – Solo Teatral PARTIR, com o ator Romualdo Sarcedo, interpretando poemas de Fernando Pessoa e os heterônimos Álvaro de Campos e Ricardo Reis – Auditório 14 – Ludovico Silva;
11h às 12h - Coral PHR em harmonia, com professora de música Kamila Gomes de Oliveira e Coral Bem Viver, com Regente Rodrigo Bombach – Palco Machado de Assis;
11h às 12h - Oficina de Montagem de Marcadores de Página, com Ivana de Negri e Carmen Pilotto – Espaço Oficina;
11h às 12h - Quero ouvir uma historinha - Leitura de contos com uso de pelúcias e fantoches, com Bianca Rosenthal – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
11h30 às 12h30 – Roda de Conversa sobre Cosplay, com a Cosplayer Isabelle Costa – (Flipteen) - Espaço Oficina Alternativa;
12h às 13h - Roda de Conversa “Dois dedos de prosa é pouco para falar sobre leitura e escrita”, com as autoras convidadas: Graziela Barduco, Mara Lígia Biancardi, Maribel Vasquez e Simone Botelho. Mediação Rita Manzano - Auditório 14 – Ludovico Silva;
12h às 12h30 - Contação de história: Lá vai o piolhinho, com Simone Gamero – Coletivo Andorinhas Escritores – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
12h às 13h – Evinha do Forró – Palco Machado de Assis;
13h às 14h - Cenas Machadianas, com o Professor, escritor e ator Marcelo Silva – Auditório 14 – Ludovico Silva;
13h às 14h - Intervenção artística: “Amazônia Viva – A força da Arte na COP 30”, com Elson de Belém - Palco Machado de Assis;
13h às 14h – Oficina de Arte Natural (com folhas e resíduos da Esalq, com Professora Doutora Aline Oriani – Espaço Oficina;
13h às 13h30 – Contação de Histórias, com Evair Sousa – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
14h às 15h - Stand-up Comedy Show “Fala Comigo!”, com Mauricio Ribeiro – Palco Machado de Assis;
14h às 15h - Os novos caminhos do audiolivro, com Valter Rezende - Auditório 14 - Ludovico Silva;
14h às 15h - Oficina “A importância da Literatura Fantástica e seus segredos atemporais”, com João Victor Ribeiro Caldas (Flipteen) -Espaço Oficina Alternativa;
14h às 14h30 - Contação de história: O príncipe mal-humorado, com Madalena Tricânico – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
14h às 15h - Oficina de Trovas, com Leda Coletti, Ana Maria Muller e Lourdinha Piedade Sodero – Espaço Oficina;
15h às 15h30 – Contação de Histórias, com Evair Sousa – Palco Machado de Assis;
15h às 16h - Tradições populares em Piracicaba, um pedaço do chão encantado, com Iara Machado, que compartilha e comenta sobre o livro "Tradições populares em Piracicaba, um pedaço do chão encantado", recém publicado pelo Sesc. A publicação tem sua supervisão, editoração e arte, redação e pesquisa, com colaboração de João Prata - Auditório 14 – Ludovico Silva;
15h às 16h – O que está por trás da aparência? Leituras de imagens na vida e na arte. Descubra como as imagens escondem significados, emoções e histórias, com a escritora Márcia Ribeiro Pitta (Atividade 60+) – Espaço Oficina Alternativa;
15h às 15h30 - Nico, o coelho diferente, com a autora Kátia Sentinaro e a ilustradora Laura Cressoni – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
16h às 16h30 – Contação de história: A menina que perdeu as palavras, com Daniela Giardino – Espaço Canto do Conto – Flipirinha;
16h às 17h - Banda Musicalle – Palco Machado de Assis;
16h às 17h – Oficina papel de cartas, com Madalena Tricânico e Aracy Ferrari – Espaço Oficina;
16h às 17h – Oficina de Acessórios para Cosplay, com a Cosplayer Isabelle Costa (Flipteen) – Espaço Oficina Alternativa;
16h às 17h30 - Roda de Conversa “Literatura em Prosa e Verso e o Caminho para os Prêmios” com Luiz Eduardo de Carvalho e Maria Fernanda Elias Maglio e sessão de autógrafos – Auditório 14 – Ludovico Silva;
17h às 17h30 – Participação da EE Dr Prudente – Músicas e Ginástica Rítmica – Palco Machado de Assis;
17h às 18h - Oficina de frotagem, com Laura Cressoni – Espaço Oficina.
