Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba

Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba .

Quatro anos após escapar do seu sequestrador, Finney tenta seguir a vida, mas sua irmã Gwen começa a ser assombrada por chamadas noturnas e pesadelos sobre um acampamento chamado Alpine Lake. Ao investigarem o local durante uma nevasca, os irmãos descobrem uma conexão sombria entre sua família e o assassino — que, mesmo morto, ganha força sobrenatural. Agora Finney precisa encarar esse mal para proteger Gwen.

O BOM BANDIDO

Jeffrey Manchester, ex?oficial da Reserva, foge da prisão após roubar um fast?food para sustentar os filhos e se esconde dentro de uma loja de brinquedos, onde inicia um romance com Leigh, a vendedora que desconhece sua situação. Dividido entre recomeçar e proteger a família, ele enfrenta a pressão da perseguição policial e decisões morais que podem pôr fim ao relacionamento e à sua liberdade.