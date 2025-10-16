16 de outubro de 2025
BORA PRO CINEMA!

Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Universal Pictures
Diretor de O Telefone Preto 2 promete um segundo filme mais pesado do que o primeiro.
Diretor de O Telefone Preto 2 promete um segundo filme mais pesado do que o primeiro.

Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.

VEJA MAIS:

O TELEFONE PRETO 2

Quatro anos após escapar do seu sequestrador, Finney tenta seguir a vida, mas sua irmã Gwen começa a ser assombrada por chamadas noturnas e pesadelos sobre um acampamento chamado Alpine Lake. Ao investigarem o local durante uma nevasca, os irmãos descobrem uma conexão sombria entre sua família e o assassino — que, mesmo morto, ganha força sobrenatural. Agora Finney precisa encarar esse mal para proteger Gwen.

O BOM BANDIDO

Jeffrey Manchester, ex?oficial da Reserva, foge da prisão após roubar um fast?food para sustentar os filhos e se esconde dentro de uma loja de brinquedos, onde inicia um romance com Leigh, a vendedora que desconhece sua situação. Dividido entre recomeçar e proteger a família, ele enfrenta a pressão da perseguição policial e decisões morais que podem pôr fim ao relacionamento e à sua liberdade.

O ÚLTIMO RODEIO

Joe Wainwright, lendário montador de rodeio aposentado, volta ao circuito para disputar uma prova de alto risco destinada a veteranos, na tentativa de arrecadar o dinheiro necessário para a cirurgia do neto com tumor cerebral. Ao retomar os treinos e encarar velhas feridas, ele enfrenta desafios físicos e emocionais, reconcilia?se com a filha e redescobre fé e coragem enquanto luta para salvar a família.

A PALAVRA

Uma repórter parte em busca de um furo sobre Elias, homem que circula pelo Nordeste fazendo supostos milagres, determinada a revelar eventuais artifícios por trás das curas. No contato com Elias — e ao ouvir passagens bíblicas que evocam tanto ele quanto Eliseu — a investigação se transforma em experiência íntima: o ceticismo inicial dá lugar a inquietações e reflexões profundas.

EU E MEU AVÔ NIHONJIN

Animação sobre Noboru, um menino de 10 anos que pressiona o avô a revelar o passado migratório da família; ao desvendar segredos — incluindo a existência de um tio desconhecido — ele confronta o conflito entre a identidade japonesa do avô e sua própria brasilidade.

SEGUEM EM CARTAZ

  • A Casa Mágica da Gabby – O Filme
  • Tron: Ares
  • Dora e o Mundo Mágico das Sereias
  • Perrengue Fashion; Aprender a Sonhar
  • Bia Mais Um

FILMES EM PRÉ-ESTREIA

  • O Mágico de Oz (Relançamento – Estreia em 18/10)
  • Se Não Fosse Você (Estreia em 18/10)
  • ParaNorman (Remasterizado – Estreia em 23/10)
  • Chainsaw Man: O filme – Arco da Reze (Estreia em 23/10)
  •  J-Hope Tour “Hope On The Stage – The Movie” (Estreia em 03/11)
  • Wicked: Parte 2 (Estreia em 03/11)

