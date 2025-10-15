Concerto da Orquestra de Câmara de Piracicaba homenageia Mahle

O programa reúne composições de Mahle, com obras interpretadas pelos integrantes da OCP e por músicos convidados que tiveram relação profissional e pessoal com o maestro. O repertório selecionado inclui peças que representam diferentes aspectos da música brasileira, como “Suite Nordestina” e “Suite 'Viajando pelo Brasil' nº 2”, que percorre musicalmente sete estados do país por meio de referências ao folclore regional.

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) realiza no dia 19 de outubro de 2025, às 16h, no Salão Nobre da ESALQ/USP, um concerto em homenagem ao compositor Ernst Mahle. A apresentação é aberta ao público e tem entrada gratuita.

Durante a apresentação, quatro concertinos serão executados com participação de solistas convidados. Todos os músicos escolhidos para essas obras possuem histórico de colaboração com Mahle, o que, segundo os organizadores, reforça a proposta de valorização da trajetória artística do compositor.

O regente da OCP, Fhelipe Serafim, destaca a importância da obra de Mahle para a história musical da cidade e do país. “Teremos no palco músicos que conviveram com ele como alunos, colegas e parceiros. Este concerto é uma forma de compartilhar esse vínculo com a comunidade”, afirma.

Sobre a OCP

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba é uma iniciativa do Instituto APEC e teve origem na Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP). Composta por 15 músicos de cordas, a OCP tem como foco o desenvolvimento técnico, artístico e profissional de seus integrantes. O grupo atua como espaço de formação e prática musical, com repertório voltado a obras do período clássico, romântico e da música brasileira.

SERVIÇO