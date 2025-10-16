A cada 10 dias uma pessoa morre em acidente de elevador no Brasil

A estatística revela um problema que une a economia de recursos mal aplicada por parte dos condomínios e a ausência de prevenção adequada. Em geral, a manutenção dos elevadores é acionada somente após falhas, emperramentos ou incidentes que causam susto. Síndicos e moradores frequentemente confundem a manutenção com a simples troca de peças, desconsiderando que a manutenção preventiva é engenharia aplicada e visa a preservação da vida.

A segurança dos elevadores no Brasil é comprometida pela negligência técnica e pela falta de fiscalização eficaz sobre a manutenção preventiva, prática que deveria ser rotineira. De acordo com um levantamento da BAND, o país registra a morte de uma pessoa a cada dez dias em acidentes envolvendo elevadores.

Em São Paulo, a legislação estabelece a manutenção mensal obrigatória. Contudo, muitos edifícios só buscam o serviço quando o equipamento já sinaliza problemas. Este comportamento resulta em mais chamados de emergência e elevação do risco. Dados de ocorrências indicam um aumento no Rio de Janeiro (6%) e no Distrito Federal (32%), com São Paulo registrando uma queda de 4%. Os números sinalizam que a cultura da prevenção permanece como exceção no país.

O Papel do Síndico



O síndico é a figura central na gestão do elevador, sendo civil e criminalmente responsável por acidentes. No entanto, nem sempre possui o suporte técnico para avaliar a seriedade dos contratos de manutenção. O setor frequentemente lida com a prática de empresas de fachada, orçamentos com valores irrealistas e ausência da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), documento essencial que garante a conformidade legal do serviço. Empresas que realizam manutenção devem ter registro nos órgãos competentes e contar com um engenheiro responsável técnico no CREA.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Pilares técnicos para a segurança

Pedro Diniz, CEO da One Elevadores, destacou ao portal O Antagonista, três pilares técnicos fundamentais para a segurança dos equipamentos: