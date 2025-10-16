Menina que morreu atropelada saiu escondida para casa do avô

Uma menina de 10 anos, identificada como Manuela, morreu no início da tarde desta quarta-feira (15) após ser atropelada por um veículo de luxo na Rodovia Heitor Penteado, em Campinas, cidade a 70 km de Piracicaba. A criança estava desaparecida desde a manhã, quando saiu da residência da mãe no bairro Ponte Preta.
O acidente ocorreu por volta das 12h30, nas proximidades do acesso à rodovia, próximo à ponte que leva ao Shopping Iguatemi. Manuela tentava chegar à casa do avô, no bairro Flamboyant, na Avenida José Bonifácio.
De acordo com informações da EPTV, a vítima teria descido um barranco, atravessado o canteiro central e tentado cruzar a pista quando foi atingida por um carro modelo Range Rover. O motorista do veículo não conseguiu evitar a colisão.
O Corpo de Bombeiros informou que a menina foi encontrada desacordada e em parada cardiorrespiratória. Duas viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência.
A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do desaparecimento da menina e as causas do atropelamento.