16 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
TRAGÉDIA

Menina que morreu atropelada saiu escondida para casa do avô

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Reprodução
A criança de 10 anos teria saído escondida da casa da mãe rumo a casa do avô, no caminho foi atropelada por um Range Rover
A criança de 10 anos teria saído escondida da casa da mãe rumo a casa do avô, no caminho foi atropelada por um Range Rover

Uma menina de 10 anos, identificada como Manuela, morreu no início da tarde desta quarta-feira (15) após ser atropelada por um veículo de luxo na Rodovia Heitor Penteado, em Campinas, cidade a 70 km de Piracicaba. A criança estava desaparecida desde a manhã, quando saiu da residência da mãe no bairro Ponte Preta.

VEJA MAIS:

O acidente ocorreu por volta das 12h30, nas proximidades do acesso à rodovia, próximo à ponte que leva ao Shopping Iguatemi. Manuela tentava chegar à casa do avô, no bairro Flamboyant, na Avenida José Bonifácio.

De acordo com informações da EPTV, a vítima teria descido um barranco, atravessado o canteiro central e tentado cruzar a pista quando foi atingida por um carro modelo Range Rover. O motorista do veículo não conseguiu evitar a colisão.

O Corpo de Bombeiros informou que a menina foi encontrada desacordada e em parada cardiorrespiratória. Duas viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência.

A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do desaparecimento da menina e as causas do atropelamento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários