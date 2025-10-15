O que as farmácias realmente querem com seus dados pessoais

O Brasil registra mais de 93 mil farmácias, com uma proporção aproximada de um estabelecimento para cada 2.000 habitantes, segundo dados de 2025. A presença maciça dessas lojas não é atribuída somente à lei de oferta e demanda, mas sim a uma convergência de fatores que incluem estratégias de mercado, coleta de dados pessoais, modelos de franquia e influência política.

O número de drogarias aumentou 63% em pouco mais de duas décadas, consolidando o Brasil como o nono maior mercado global de medicamentos. A solidez do setor reside na diversificação de produtos, que transformou as farmácias em centros de conveniência, e em práticas como a coleta de CPFs para fins de marketing.