16 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
CLASSIFICAÇÃO

Governo cria nova faixa etária indicativa para aplicativos; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A nova categoria será atribuída a produtos audiovisuais e aplicativos de celular
A nova categoria será atribuída a produtos audiovisuais e aplicativos de celular

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou nesta quarta-feira (15) uma portaria que cria uma nova faixa etária indicativa para classificação de conteúdos. A nova categoria será atribuída a produtos audiovisuais e aplicativos de celular.

Saiba Mais:

Com a mudança, passa a existir a classificação indicativa de 6 anos, que será posicionada entre as categorias “livre” e “10 anos”. De acordo com o texto da portaria, a classificação de 6 anos indica que o conteúdo não é recomendado para crianças menores dessa idade.

A medida também amplia o escopo da classificação indicativa, ao determinar que aplicativos de todos os tipos poderão ser avaliados com base nos critérios estabelecidos pela nova regulamentação. Antes, a classificação era aplicada prioritariamente a obras audiovisuais, como filmes, séries e programas de televisão.

Atualmente, as faixas etárias da classificação indicativa oficial seguem a seguinte ordem: “livre”, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos. Com a nova portaria, a faixa de 6 anos passa a ser incorporada à tabela oficial do Ministério da Justiça.

A nova regra entra em vigor após publicação no Diário Oficial da União.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários