Flipira começa nesta sexta (17) e invade Piracicaba com livros

A 6ª Festa Literária de Piracicaba (Flipira) tem início nesta sexta-feira (17) no Engenho Central. A cerimônia de abertura está marcada para as 19h30, no anfiteatro do Galpão 14, com palestra sobre Machado de Assis ministrada pelo historiador e acadêmico Armando Alexandre dos Santos. A programação de estreia inclui homenagem ao escritor piracicabano Ludovico da Silva, apresentação de alunos do Colégio Objetivo, show da cantora Aline Bueno, inauguração de exposição literária e coquetel de abertura.

Nos dias 18 e 19, a Flipira funciona das 10h às 18h, com séries de atividades para público de todas as idades. A festa homenageará também o jornalista e escritor Cecílio Elias Neto, celebrando 85 anos de vida, 70 anos de jornalismo, 60 anos de literatura e 10 anos do Instituto Cecílio Elias Netto (ICEN). O evento, idealizado pela escritora e presidente da Academia Piracicabana de Letras, Raquel Delvaje, já se consolidou como o maior encontro literário da cidade.