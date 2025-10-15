Flipira começa nesta sexta (17) e invade Piracicaba com livros

A 6ª Festa Literária de Piracicaba (Flipira) tem início nesta sexta-feira (17) no Engenho Central. A cerimônia de abertura está marcada para as 19h30, no anfiteatro do Galpão 14, com palestra sobre Machado de Assis ministrada pelo historiador e acadêmico Armando Alexandre dos Santos. A programação de estreia inclui homenagem ao escritor piracicabano Ludovico da Silva, apresentação de alunos do Colégio Objetivo, show da cantora Aline Bueno, inauguração de exposição literária e coquetel de abertura.
VEJA MAIS:
- FLIPIRA começa na semana que vem; Veja a programação completa
- Crianças receberão Diploma Thales Castanho de Andrade na FLIPIRA
- Flipira 2025 recebe Raquel Alves, filha do escritor Rubem Alves
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Nos dias 18 e 19, a Flipira funciona das 10h às 18h, com séries de atividades para público de todas as idades. A festa homenageará também o jornalista e escritor Cecílio Elias Neto, celebrando 85 anos de vida, 70 anos de jornalismo, 60 anos de literatura e 10 anos do Instituto Cecílio Elias Netto (ICEN). O evento, idealizado pela escritora e presidente da Academia Piracicabana de Letras, Raquel Delvaje, já se consolidou como o maior encontro literário da cidade.
Organizada pela Academia Piracicabana de Letras (APL) em parceria com as secretarias municipais de Cultura e Turismo, a Biblioteca Municipal, o Centro Literário de Piracicaba (CLIP) e o GOLP, a Flipira é coordenada pelas escritoras Carmen Pilotto, Elisabete Bortolin, Ivana de Negri, Melysse Martin e Raquel Delvaje.
A programação reúne saraus, bandas, oficinas, palestras, contação de histórias e debates no Espaço dos Escritores — núcleo central dos encontros. A convidada especial desta edição é a escritora Raquel Alves, filha do autor Rubem Alves. O Sesc trará a autora Iara Machado, que apresentará seu livro sobre Tradições Populares, com cópias a serem distribuídas ao público presente.
Editoras e livrarias montam estandes, haverá praça de alimentação e espaços voltados a públicos específicos: a Flipirinha, área infantil com Pescaria de Livros, oficinas e contação de histórias; o Espaço Flipteen, direcionado aos adolescentes; e a mascote Flipirinho que marcará a comunicação do evento. A moeda simbólica Flipix permitirá a troca de livros infantis durante a festa.
A Flipira também reconhece jovens leitores: receberam o Diploma Thales Castanho de Andrade as crianças Davi de Moraes Mobilon (11 anos, Colégio São Dimas), Enzo Gabriel Ribeiro dos Santos (12 anos, EE Monsenhor Jerônymo Gallo), Maria Clara Domingos de Oliveira (17 anos, EE Monsenhor Jerônymo Gallo) e Julia Nunes Pereira (12 anos, Colégio Dom Bosco/São Mário).
O evento é gratuito e aberto ao público — aproveite para prestigiar a cena literária local e participar das atividades ao longo do fim de semana.