Crianças receberão Diploma Thales Castanho de Andrade na FLIPIRA

Crianças e jovens serão homenageados durante a 6ª FLIPIRA com a entrega do Diploma Thales Castanho de Andrade, reconhecimento destinado a quem se destacou em atividades de leitura e escrita. A cerimônia acontece no sábado (18), dentro da programação da festa literária que ocorre de 17 a 19 de outubro. O prêmio, organizado em parceria com a Academia Piracicabana de Letras, busca valorizar a formação de leitores e incentivar práticas de leitura desde a infância, reforçando a importância da literatura na educação.
Da E.E. Monsenhor Jerônymo Gallo, dois jovens serão homenageados: Enzo Gabriel Ribeiro dos Santos, de 12 anos, e Maria Clara Domingos de Oliveira, de 17 anos. Maria Clara conta que seu interesse pela leitura surgiu "mais ou menos em 2020, quando comecei com o livro A Bolsa Amarela". Desde então ampliou horizontes. "Gosto bastante de fantasia e distopias, especialmente obras com um tom crítico ou elementos mágicos", e cita como preferidos Meu Pé de Laranja Lima, 1984 e Lua de Larvas. Sobre a escrita, admite que começou criando histórias, mas sentia dificuldade em manter uma única linha narrativa, e por isso se voltou para a poesia. “Os poemas não são perfeitos, mas me ajudavam a colocar no papel o que eu estava sentindo".
Enzo lembra que o primeiro contato com a leitura aconteceu entre os cinco e sete anos, com a história da rena Rodolfo, e que por muito tempo seu consumo literário foi mais voltado a quadrinhos. O interesse por navios o levou a tentar montar um livro artesanal: "eu arrancava as folhas do caderno e colava, mas o livro acabou se desfazendo", o que não o desanimou. Hoje, ele escreve em caderno sobre navios de guerra, ilustra e projeta publicar dois livros nos próximos anos. Enzo diz preferir obras sobre máquinas, navios e aviões, além de livros técnicos e enciclopédias; sua leitura atual é Aviões de Combate, de Bill Sweetman, e ele planeja também um volume sobre acidentes aéreos, com capítulos sobre casos como o Gol 1907 e o TAM 3054.
Do Colégio Dom Bosco — São Mário, Julia Nunes Pereira, 12 anos, diz que a leitura "sempre foi importante" em sua vida e que sempre gostou de fazer redações e escrever. Ela conta que escreveu seu primeiro livro aos 10 anos, quando estava no quarto ano, e que lembra "a história inteira, até do título". Desde então, passou a escrever para si mesma e a se dedicar a histórias de aventura e fantasia. Julia também relata que, ao chegar ao 6º ano, já produzia e vendia pequenos livros, e resume seu sentimento: “Amo a leitura e amo fazer e criar histórias”.
Davi de Moraes Mobilon, 11 anos, do Colégio São Dimas, destaque por ter sido quem mais retirou livros na Biblioteca Municipal em 2024, conta que o gosto pela leitura nasceu nos quadrinhos. “Gosto de ler gibis e HQs”. Ele lembra com carinho que, quando era menor, “minha mamãe sempre lia pra mim”, hábito que acabou virando motivação para passar horas entre prateleiras e empréstimos.
Thales Castanho de Andrade, a quem o diploma presta homenagem, foi escritor e educador nascido em Piracicaba, conhecido por sua atuação pioneira na literatura infantil e por dedicar parte da vida à promoção da leitura entre crianças. Seu legado inspira iniciativas locais que conjugam ensino, criação literária e preservação da memória cultural.