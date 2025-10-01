Crianças receberão Diploma Thales Castanho de Andrade na FLIPIRA

Crianças e jovens serão homenageados durante a 6ª FLIPIRA com a entrega do Diploma Thales Castanho de Andrade, reconhecimento destinado a quem se destacou em atividades de leitura e escrita. A cerimônia acontece no sábado (18), dentro da programação da festa literária que ocorre de 17 a 19 de outubro. O prêmio, organizado em parceria com a Academia Piracicabana de Letras, busca valorizar a formação de leitores e incentivar práticas de leitura desde a infância, reforçando a importância da literatura na educação.

VEJA MAIS:

Da E.E. Monsenhor Jerônymo Gallo, dois jovens serão homenageados: Enzo Gabriel Ribeiro dos Santos, de 12 anos, e Maria Clara Domingos de Oliveira, de 17 anos. Maria Clara conta que seu interesse pela leitura surgiu "mais ou menos em 2020, quando comecei com o livro A Bolsa Amarela". Desde então ampliou horizontes. "Gosto bastante de fantasia e distopias, especialmente obras com um tom crítico ou elementos mágicos", e cita como preferidos Meu Pé de Laranja Lima, 1984 e Lua de Larvas. Sobre a escrita, admite que começou criando histórias, mas sentia dificuldade em manter uma única linha narrativa, e por isso se voltou para a poesia. “Os poemas não são perfeitos, mas me ajudavam a colocar no papel o que eu estava sentindo".