Flipira 2025 recebe Raquel Alves, filha do escritor Rubem Alves

Sua jornada de vida, marcada por desafios de saúde física e emocional desde a infância e a adaptação a deficiência visual na vida adulta, molda sua perspectiva única de enxergar e experienciar o mundo. Um exemplo notável de resiliência e determinação, Raquel compartilha, por meio de suas narrativas e reflexões, a essência humana e a beleza da vida, encantando e inspirando tanto crianças quanto adultos.

A grande atração da Flipira 2025 será a escritora Raquel Alves, pensadora, autora de cativantes livros infantis. Palestrante, traz consigo uma história extraordinária influenciada desde cedo pelo legado de seu ilustre pai, o renomado Rubem Alves.

Nascida em 10 de novembro de 1975, Raquel Alves é filha caçula do escritor e educador Rubem Alves; graduada e pós-graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Campinas. Após 15 anos de carreira, atuando como arquiteta paisagista, a partir do falecimento de seu pai, decidiu trocar de foco profissional, assumindo por 7 anos a presidência do Instituto Rubem Alves, para disseminar e eternizar o legado de um dos mais consagrados intelectuais brasileiros. A partir desta mudança, se descobre palestrante, coach de vida e escritora para crianças, disseminando o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança como alicerces estruturais na construção de pessoas emocionalmente saudáveis e de bem com a vida.

Flipira

A Festa Literária de Piracicaba, Flipira, está na sua 6ª edição do evento, que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de outubro no Engenho Central, em Piracicaba.

Neste ano, a Flipira homenageia a genialidade de Machado de Assis, o escritor piracicabano Ludovico Silva e recebe autores independentes de diversas partes do estado de São Paulo para uma celebração linda da literatura brasileira.